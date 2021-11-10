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秋冬溫差大　小心心血管疾病、腦中風報到！保命就靠「它」

【企劃特輯】

秋冬溫差大　小心心血管疾病、腦中風報到！保命就靠「它」（圖／業者提供）

2021年被稱為「石墨烯元年」，被視為「未來黑科技」的石墨烯塑崩褲在林美秀、吳淡如代言推廣之下，短短半年就大賣十多萬條，也讓石墨烯材質的促進循環、有助健康的效能廣為人知。

面對「今年會超冷」的冬季，石墨烯材質的「超導石墨烯毯被」被視為2021抗寒聖品，養身達人分享：超導石墨烯毯被可以在十秒就能升高溫度，並且經過TTRI紡織產業綜合研究所檢測，超導石墨烯毯被可以提高血流量、血流速，讓手腳循環、不冰冷，對家有銀髮族、心血管疾病的長輩有很好的防護效果，建議居家準備一條，抵抗寒冬的威脅。

不只是棉被！
石墨烯毯被可促進「體內動能」 促進全身循環
石墨烯是一種天然材質，它近乎透明且柔軟、原子排列緊密，連最小分子結構的氦都無法穿透它，被視為21世紀最顛覆的材料；由業者和研究單位共同開發的「PP超導石墨烯毯被」加入「超導布」，讓石墨烯效能大躍進，不須要插電，就可以感應人體波長，瞬間升溫、蓄熱保暖效果，達到幫助促進新陳代謝的效果，更勝以往的紅外線毯被；因為有很好的循環功能，增加血流量、血流速的效果，被專業人士稱為「體內動能毯」。

秋冬溫差大　小心心血管疾病、腦中風報到！保命就靠「它」（圖／業者提供）

▲「PP超導石墨烯毯被」加入「超導布」，讓石墨烯效能大躍進。【官網優惠組】

蓋健康、顧循環
超導布+石墨烯效能大躍進 加速血流量、血流速
「PP超導石墨烯毯被」獨特的HSG蜂槽式石墨烯結構，使用精密儀器的物理剝離法製程，將石墨烯原礦剝離至微米級大小，再微米級的石墨烯織入紗線之中，才能夠百分之百保留石墨烯的超導特性、產生「動能」，帶動體內的生物電流促，加速血流速、血氧含量以及肢體協調性。

石墨烯+超導布
平衡生物電流 有助健康
人體每一秒鐘都有上百庫倫的電流流動，源源不絕的生物電流，用來進行細胞氧化還原或傳輸各項信息來平衡器官功能，以HSG超導布運用石墨烯的特性保持穩定，才能維持人體正常的生理功能處於健康狀態中。生物電流失衡就會導致人體各組織和各器官功能的紊亂，也是人體各種疾病和慢性病的源頭。

秋冬溫差大　小心心血管疾病、腦中風報到！保命就靠「它」（圖／業者提供）

▲「第二代PP超導石墨烯毯被」從裡到外、四層石墨烯材質、也是市售唯一超導布使用獨家超導布，可大幅提高石墨烯效能，增加循環力；採用獨家「剝離法」製作、石墨烯永久內嵌，可水洗，能量不失效。【MOMO購物優惠組】

秋冬溫差大　小心心血管疾病、腦中風報到！保命就靠「它」（圖／業者提供）

【PC Home優惠組】

林美秀＆吳淡如合體雙代言
禦寒神物「超導石墨烯毯被」哪裡買？
●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj73P
※五倍券官網貨到付款也可使用唷！
●MOMO購物優惠組：https://chshop.work/khCGk
●PC Home優惠組：https://chshop.work/c1chf
●PP醫療級石墨烯粉絲專頁：https://reurl.cc/gzGvjL
●LINE 官方帳號：https://line.me/ti/p/@353xwgrr
●PP石墨烯官方諮詢專線：080-000-5199、0800-520-367
https://youtu.be/kpUt1PRjpJM

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