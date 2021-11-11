今晚至明晨再冷一波！局部地區探13度　下波冷空氣襲台時間曝

▲氣象局表示，明天清晨持續受輻射冷卻影響，局部地區仍較冷。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

根據中央氣象局17時最新預報，預報員趙竑表示，今晚至明天（11/12）清晨仍受輻射冷卻影響，中部以北沿海地區、近山區仍有機會出現13至14度左右低溫，但預估不會再有今天清晨般下探10度。

此外，趙竑說，明天持續受東北季風影響，北部地區天氣依舊偏冷，整日北部、東北部及東部天氣較涼，低溫16至18度間；中南部則是白天溫暖高溫可回升至26至28度，但須留意早晚日夜溫差大。

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趙竑也談到，東北季風預計影響至週六（11/13），期間北部、東北部和東部天氣仍較涼，但值得留意的是，週五、週六開始水氣較多，受到華南水氣影響，迎風面基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢發生機率，甚至中部平地也有零星短暫雨機率。提醒北部民眾出門記得攜帶雨具。

趙竑說，預計週六晚間開始高壓出海，下週日（11/14）起東北季風就會減弱，從下週日開始預計至下週三（11/17）風場逐漸轉為偏東風，屆時白天氣溫回升，北部高溫可來到25至26度間，中南部則可上看30度。但須留意夜間與清晨各地低溫仍在21至22度左右，尤其中南部需留意將近10度的日夜溫差。

另外，趙竑也分析，目前預計下週四（11/18）又會有另一波東北季風報到，目前預估下週該波冷空氣沒有比這一波強，屆時北部低溫約在16至17度間，但目前仍為末期預報，還有很大的修正空間，氣象局將持續觀察。