　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑪莎惡少母下跪「年輕人就這樣」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

▲瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。事發後，張父先是出面代子道歉，接著張母也趕往醫院致意，只是突然脫口的「1句話」就引來外界不滿，網友紛紛怒轟「沒有喔，我不會這樣，我媽也不會」、「難道他犯了全天下年輕人都會犯的錯」、「上梁不正下梁歪最佳的範例」。

本站今報導《瑪莎惡少打傷男大生！母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉》，張敦量將宋姓大學生打成重傷後，今（11）日張朝棟（張父）召開記者會道歉，希望能當面向宋男及其家屬致意；之後張男母親也現身醫院，面對記者提問，她回應「真的一時衝動，年輕人就是這樣，真的很抱歉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少人都認為，張敦量將宋男打到加護病房，結果張母卻說「年輕人就是這樣」，實在很誇張！網友們紛紛在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「只有你們家的年輕人才這樣，外面更多的年輕人是有愛心跟善良的」、「別的年輕人沒有這樣，大家都很善良不喜歡暴力」、「好扯！這句話講得出來也是能理解她自己孩子怎麼教成這樣」、「不是所有年輕人都開好車，被撞到就會往死裡打」、「不要拖所有的年輕人下水喔」。

▲▼瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／記者唐詠絮攝）

▲張母的回應引發眾怒。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧整起事件，台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨參加教會活動結束後，載著同學要從快車道切到慢車道時，與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及同行陳勁豪、李韋霖拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。

目前瑪莎拉蒂3惡煞均已被抓到，其中一名惡煞張敦量家中經營知名食品廠「百桂食品」。張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。

另外，陳勁豪的越南籍母親稍早也已出面鞠躬致歉，表示兒子事發後曾說自己沒有動手，但假設真的有打人，那就交給台灣的法律，「他要為自己的行為負責」。

►激殺2.2折起！不沾鍋、濾水壺、洗衣精通通大特價

►Apple AirPods Pro激殺5990元！

ET快訊
差1字遭出征！「百佳食品」神招反制　網讚：快幫他加薪
兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打　宋母「一定要重判」：對3煞提告
陳時中與他呼搭啦！　媒體人爆：是國民黨黨產中影的收購者
瑪莎惡少爸曝「兒悲慘史」：我們家特色講義氣
「老爸捧6萬求原諒」大敗筆！　鄉民譙：瑪莎拉蒂幾萬
再冷一波！明晨下探13度　下波冷空氣襲台時間曝
快訊／這次不坐瑪莎拉蒂「坐囚車」！3惡少被押畫面曝
「超神APP」惡煞剋星　不用說話警察就來

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

差1字遭出征！「百佳食品」神招反制賺到了　網讚聰明：快幫他加薪

大學分科測驗級距採「前1或0.1%」　招聯會：明年3月定案

高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

鄉民譙「老爸捧6萬求原諒」是最大敗筆　留言開罵：瑪莎拉蒂幾萬？

今晚至明晨再冷一波！局部地區探13度　下波冷空氣襲台時間曝

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

差1字遭出征！「百佳食品」神招反制賺到了　網讚聰明：快幫他加薪

大學分科測驗級距採「前1或0.1%」　招聯會：明年3月定案

高市府四維行政中心也變接種站　AZ、BNT、流感疫苗都有

鄉民譙「老爸捧6萬求原諒」是最大敗筆　留言開罵：瑪莎拉蒂幾萬？

今晚至明晨再冷一波！局部地區探13度　下波冷空氣襲台時間曝

陳時中遭爆室內吸菸　國健署檢視嗨歌影片「憑這點無法開罰」

按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

陳時中嗨唱「和他站一起」！　網驚爆：比沒戴口罩嚴重

味全龍下半季爭冠咬象、猿　葉總：惠「獅」良多

訪緯創資通　林智堅再提：期盼大新竹能合併升格

24歲女星重現「紫霞仙子眨眼微笑」慘崩壞！　釣出朱茵本尊回覆暖爆

新竹少年刑務所演武場修復完工　變身古蹟藝文館

當家射手挑戰「180俱樂部」　簡偉儒盼成勇士穩定力量

2021台日生醫科技線上論壇今日登場　謝長廷揭櫫合作模式

陳炳煇／核四放太久！　重啟「零件要客製化」比重蓋貴

兒遭瑪莎拉蒂惡煞毆打！宋母「這種一定要重判」：將對3煞提告

她年賺400萬養家仍遭背叛！老公出差越南猛偷吃　還讓小三懷孕

邀2女大生玩「真心話大冒險」　他性侵猥褻辯「性衝動」下場曝

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

陳時中嗨唱旁「美女身份」曝光

「車上有棍子」　網秒懂惡少家教

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

40題QA一次看！瑪莎惡少爸「被問這題」愣了

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

深夜規模6.6地震全台有感！氣象局曝「遠地震央」

陳時中唱歌爆新片！前晚餐會再度「脫罩開金嗓」　同業也傻眼

3煞毆昏男大生　醫：台中開車注意2點

陳時中脫罩喝酒唱歌！違反「這1項防疫規定」自打臉

今晨最低6.8℃　7縣市低溫特報

北台灣下探6度！到周末清晨更冷

更多熱門

相關新聞

瑪莎3惡少圍毆「只有張被起底」　網揭1關鍵

瑪莎3惡少圍毆「只有張被起底」　網揭1關鍵

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。富少的爸爸張朝棟今早出面代子道歉，就有網友納悶，張敦量的友人也有動手，「另外兩位惡嫌父母在想什麼？」貼文曝光後，立刻引發熱烈討論。

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

瑪莎惡少「淨水器二代」喊沒動手　母鞠躬道歉

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

快訊／宋母：看到他們只會讓我更心痛

快訊／宋母：看到他們只會讓我更心痛

架住男大生任瑪莎惡少狂毆！宋母怒轟：你們有人性嗎？

架住男大生任瑪莎惡少狂毆！宋母怒轟：你們有人性嗎？

關鍵字：

瑪莎拉蒂富少富二代道歉年輕人

讀者迴響

熱門新聞

快訊／瑪莎惡少母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

快訊／女大生校內騎車自撞！臟器外露亡

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

許維恩再婚！　KID首發聲給祝福

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／瑪莎惡少事件！分局長記過、偵查隊長拔官

快訊／瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父09:30代子謝罪

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

快訊／瑪莎拉蒂惡少爸媽「下跪道歉」

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

韓國水獺寶寶健康檢查初見獸醫　「不安掙扎→甜睡枕手臂」萌翻！

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面