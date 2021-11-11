瑪莎惡少母下跪道歉「突噴1句話」　網氣到最高點：上梁不正下梁歪

▲瑪莎拉蒂惡少母親出面下跪道歉。（圖／ETtoday攝影中心）

記者曾筠淇／綜合報導

瑪莎拉蒂惡少張敦量7日凌晨僅因車禍小擦撞，偕同友人陳勁豪、李韋霖將宋姓大學生打成重傷。事發後，張父先是出面代子道歉，接著張母也趕往醫院致意，只是突然脫口的「1句話」就引來外界不滿，網友紛紛怒轟「沒有喔，我不會這樣，我媽也不會」、「難道他犯了全天下年輕人都會犯的錯」、「上梁不正下梁歪最佳的範例」。

本站今報導《瑪莎惡少打傷男大生！母現身喊「年輕人就是這樣」：很抱歉》，張敦量將宋姓大學生打成重傷後，今（11）日張朝棟（張父）召開記者會道歉，希望能當面向宋男及其家屬致意；之後張男母親也現身醫院，面對記者提問，她回應「真的一時衝動，年輕人就是這樣，真的很抱歉。」

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不少人都認為，張敦量將宋男打到加護病房，結果張母卻說「年輕人就是這樣」，實在很誇張！網友們紛紛在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「只有你們家的年輕人才這樣，外面更多的年輕人是有愛心跟善良的」、「別的年輕人沒有這樣，大家都很善良不喜歡暴力」、「好扯！這句話講得出來也是能理解她自己孩子怎麼教成這樣」、「不是所有年輕人都開好車，被撞到就會往死裡打」、「不要拖所有的年輕人下水喔」。

▲張母的回應引發眾怒。（圖／記者唐詠絮攝）

回顧整起事件，台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨參加教會活動結束後，載著同學要從快車道切到慢車道時，與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被車主富少張敦量及同行陳勁豪、李韋霖拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。

目前瑪莎拉蒂3惡煞均已被抓到，其中一名惡煞張敦量家中經營知名食品廠「百桂食品」。張父今天上午9點半出面道歉、鞠躬9次，並說張母因為心力交瘁起不來了，「我覺得我很羞愧，對不起大家，希望給我一個機會，讓我好好管教。」張父也說，可能是因為平時對小孩管教太嚴格，所以才造成兒子的叛逆性，要改變方式好好溝通，讓兒子改進。

另外，陳勁豪的越南籍母親稍早也已出面鞠躬致歉，表示兒子事發後曾說自己沒有動手，但假設真的有打人，那就交給台灣的法律，「他要為自己的行為負責」。