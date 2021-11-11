無酒可喝！瑪莎拉蒂惡少收押首夜　第一餐日式滷肉+青菜+肉羹

▲這次不坐瑪莎拉蒂「改坐囚車」！3惡少被押往看守所。（圖／記者白珈陽攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市7日發生行車糾紛，駕駛瑪莎拉蒂的李韋霖、張敦量、陳勁豪等三人，竟將另一台擦撞車車主宋姓男大生痛毆致重傷昏迷。檢警緊急拘提3人，訊號依照殺人未遂等罪嫌聲押獲准，11日下午5時地檢署將3人以囚車押往台中看守所。

沒有瑪莎拉蒂座車，改搭囚車的三人已無當時囂張氣焰。在看守所第一餐也曝光，沒有酒喝的3人，晚餐是日式角煮（滷肉）、炒時蔬及肉羹湯。三人事發當天就是酒後出事，被收押後首日，雖然日式滷肉是常見的下酒菜，但三人此時雖能享用此菜，卻無酒可配。



7日發生的行車糾紛起因於宋姓男大生駕駛的小客車欲從台灣大道快車道切換到慢車道時，擦撞到李韋霖駕駛的瑪莎拉蒂，該台瑪莎拉蒂為張敦量所有，當時因喝酒有醉意的張男不滿車子被擦撞，竟不顧男大生頻頻道歉，痛毆男大生致顱內出血昏迷，至今仍在加護病房。

▲三人在看守所的第一餐曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

檢方認為3人有共同傷害強制犯行，即是說警方雖稱動手只有張一人，但陳、李也有幫忙架住宋，所以構成共同傷害、強制，其中張涉重罪，即殺人未遂罪，加上3人又有暴行前科在身，故聲請羈押。

院方認為，張敦量涉重罪（殺人未遂）、恐嚇、強制罪，有串證、逃亡、反覆實施之虞；陳勁豪、李韋霖涉傷害、強制罪，有反覆實施、串證、逃亡之虞，准押。