挺基進「四個不同意」　馮光遠爆吃一堆美豬「有問題我比大家嚴重」

▲台灣基進啟動公投宣講行動。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

反萊豬、三接遷離（珍愛藻礁）、重啟核四、公投綁大選等4大公投案將在12月18日登場，民進黨近期啟動「四個不同意，台灣更有力」宣講行動，同樣主張投4票不同意的台灣基進計畫辦1500場活動，11日上午在台北萬華舉行記者會，高呼「四個不同意，台灣進國際」口號；作家馮光遠也前往聲援表示，他在1980年代赴美求學時，吃了一大堆美國豬，如果美國豬是有問題的，「我現在的問題應該比大家嚴重」，並指公投4案應該只有公投綁大選較有疑義，其他都是關乎台灣價值。

台灣基進秘書長王興煥提到，台灣外有中國威脅，內有統派蛀蝕，「我們的民主沒有揮霍的本錢」，年底公投案不是沒有政治色彩的民生社會議題，其結果可能陷台灣於外交與貿易困境、陷台灣於無止盡的民主機制濫用、陷台灣於能源災難，所以，台灣基進堅決主張：必須用四個不同意，用民主的方式否定國民黨的亂政，用民主的實踐捍衛台灣共同體的生存。守經濟，守民主，守未來。

台灣基進新聞部副主任王挺之說，台灣基進經過陳柏惟罷免案的挫折沒有倒下，持續站在守護民主的最前線是其責任，萬華是老台北中心，龍山寺見證黨外民主運動，台灣基進規劃在北北基進行百場的公投實體活動，選擇從民主聖地龍山寺啟程，不只是向民主運動致敬，更是宣示：民主需要守護，堅決反對國民黨對民主機制的濫用。