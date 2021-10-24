張博洋自責沒有守住陳柏惟　「至今沒有後悔罷免韓國瑜」

▲台灣基進新聞部主任張博洋表示，身為幕僚沒有把大將守住，他要對每一位支持的朋友們說聲抱歉。（圖／取自張博洋臉書）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日投票通過，台灣基進新聞部主任張博洋24日表示，身為幕僚沒有把大將守住，他要對每一位支持的朋友們說聲抱歉， 有人酸說基進當初罷免別人，現在輪到被別人罷免，「但我必須說，我至今都沒有後悔過參與罷免韓國瑜，一刻也沒有」。

張博洋24日凌晨在臉書發文透露，昨天下午開票之前，他跟同事講說，其實自己看到開票畫面都有陰影，從2014年在台灣基進擔任志工到現在， 除了2020年陳柏惟當選那次，還有去年6月的投票，「多數時候，這個場景都是悲傷的收尾居多」。

張博洋認為，儘管失敗與挫折，老早是台灣基進的家常便飯，但看到身後這些年輕的幹部、黨工，從全台各地前來支援將近2個月時間，皮膚曬的又黑、眼神也藏不住累積的疲勞，「我還是覺得很心疼，盡了全力，但並沒有達到我們想要的結果」。

張博洋說，雖然台下傳來此起彼落的加油聲，提醒台灣基進還有非常多人在支持著，「但我更希望，今天是由我們來傳達戰勝的喜悅，讓這些一雙雙炙熱的眼神，今晚可以開心的安穩入眠」。

張博洋強調，有人酸說基進當初罷免別人，現在輪到被別人罷免，「但我必須說，我至今都沒有後悔過參與罷免韓國瑜，一刻也沒有」。

張博洋坦言，一個資源相對稀少的政黨，在議題或者是選舉攻防上，採取以攻擊代替防守的策略，確實會是比較好的選擇，但這也讓敵人看準了，若是在組織面與基本的樁腳動員上，要對這樣的小黨產生致命的傷害， 不是什麼難事。

張博洋表示，正確的事必須要被執行、 被推動、被重視；錯誤的事必須要被指出、被糾正、被改進，「我們在去年，做出當下我們認為正確的事，而這一次，我們再度團結一起，阻止錯誤的事，只可惜力有未逮」。

張博洋認為，1席立法委員不是台灣基進打造新國家的終點，沒有了這個席次也不代表這裡就是終點，年底決定台灣命運的公投、報復性罷免持續撲向下一個小黨立委，「都告訴我們，過了今晚，只有加緊腳步，沒有停下休息的本錢」。

張博洋強調，難過，沮喪，傷心，心碎，不捨，憤怒什麼的，天亮後都讓它成為繼續走下去的動力，「天亮後，柏惟沒有走完的路，我們一起在不同的戰鬥位置，有默契的把它走下去」。

張博洋也說，誠摯的謝謝這段時間，所有大力幫忙的民進黨長官、前輩、民代們，「能夠在這段時間跟你們學習，是很寶貴的經驗，也是台灣基進這些年輕的幹部重要的政治歷練」。