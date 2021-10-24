陳柏惟罷免「1數字」創台灣選舉史新高　學者分析關鍵：空前絕後

▲立委陳柏惟罷免案通過。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社記者趙麗妍台中23日電

台灣基進立委陳柏惟罷免案通過，投票率高達51.72%，創下近5年來罷免案新高，學者分析，陳柏惟的選戰策略、加上前立委顏寬恒家族背水一戰，代表政黨對決型態出現，這高投票率恐成為選舉史空前絕後的數字。

依據中央選舉委員會資料顯示，2020年高雄市長韓國瑜罷免案，投票率42.14％，2021年高雄市議員黃捷罷免案，投票率為41.52%，桃園市議員王浩宇罷免案，投票率為28.14%。

陳柏惟罷免案投票率高達51.72％，東海大學政治系教授張峻豪分析，台中第2選區是一個很特別的選區，此次罷免案，陳柏惟的選戰策略節奏讓人難以掌握，加上顏寬恒家族背水一戰，而衝出了高投票率，這數字可能是空前絕後。

張峻豪從過往的選舉狀況分析，2013年，台中第2選區藍綠陣營的得票率差距僅有1%，接下來的雙方差距只有2.3%到2.4%，此次雙方差距拉大到3%，顯現出顏家在台灣地方政治發展上相當特別。

他也提到，國民黨是否把罷免案成功連結到國民黨的支持度，還是如履薄冰面對立委補選議題，國民黨值得思考。

相較過去罷免案的投票率多為4成，陳柏惟罷免案的投票率卻突破5成，創下新高。中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡表示，罷免案關鍵因素還是在陳柏惟本身，如果他的人格特質是讓人討厭，又沒辦法反應地方民意，在中火、萊豬等關乎民眾權益的議題，他除沒辦法回答外，又都站在與民眾利益不一樣的地方，種種的衝擊，讓選民站出來為自身利益投票。

陳柏惟罷免案的同意票高，但不同意票數也不低，袁鶴齡認為，這代表政黨對決型態出現，在民進黨主席、總統蔡英文公開力挺，某些程度上出現效果，雖票數有差距，但也為該區立委補選埋下伏筆。

台中第2選區立委補選，依照選罷法規定，必須在投票結果公告日起三個月內完成補選投票。袁鶴齡指出，國民黨應該是推出顏寬恒應戰，民進黨在上次禮讓台灣基進黨後，這次應會推出與在地有關係的人加入選戰，另有台灣民眾黨可能也想暖身參選，屆時若三黨對決，顏寬恒也不一定佔有優勢。