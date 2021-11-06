陳柏惟林靜儀首合體　3Q：投下4個公投不同意「幫我出口氣」

記者鄧木卿／台中報導

民進黨傾其全黨之力，巡迴各縣市宣講12月18日即將舉行的公投，包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、台灣基進前立委陳柏惟及中二區立委補選的林靜儀，4人今天在台中趕場，輪番上台解說，呼籲在場5百人在公投中投下「4個不同意，台灣更有力」，其中陳林首次合體引起支持者大喊加油，陳柏惟除了全力推薦林靜儀之外，還拜託大家投下不同意，幫他出口氣。

▲▼陳柏惟和林靜儀首次合體宣講，3Q說，投下4個公投不同意幫我出口氣。（圖／記者鄧木卿攝）

民進黨今天在台中舉辦5場公投宣講會，包括大甲、北屯、大里、大肚、西屯等，其中在北屯區的民俗公園吸引5百人到場。

賴清德說，政府已經11個月沒有查獲出含有萊克多巴胺的豬肉，政府在海關上嚴格把關，安全無虞，開放萊豬進口，才能加強與美國貿易合作，進而加入CPTPP國際貿易組織，至於公投綁大選，2018年光選票就有10張，選票太多，不知怎麼投？造成困擾。

陳柏惟，這是他罷免後第一次公開演講，雖然被罷免成功而跌倒，但他馬上爬起來，傷口很快就會結珈，既然對方批評他很草根，不專業，那麼他就推薦有醫師背景、曾當過立委的林靜儀。

至於4個公投不同意，陳柏惟說，市場是自由，必須公開跟美國貿易，進而和國際接軌，三接天然氣接收站在桃園，二接在台中港，所以接收站必須北中南平均分配，他呼籲大家投下4個不同意，幫他出一口氣。

莊競程指出，從今年1月1日起至10月28日止，萊豬、美豬驗出萊克多巴胺都是零，他質疑難道是國民黨沒吃到含萊克多巴胺的美豬在生氣嗎？國民黨對於年底的公投已定調為對蘇貞昌院長的不信任投票，這就是一種意識形態，國民黨將公投當作政治鬥爭的工具，令民眾反感。