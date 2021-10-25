快訊／「蔡英文不是我們的隊友」　陳柏惟發聲要基進派人補選立委

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進立委陳柏惟罷免案23日通過，依照《公職人員選舉罷免法》規定，應自罷免投票結果公告日起3個月內完成補選投票。對此，陳柏惟25日受訪時表示，他很認真地希望基進黨能派人，並坦言總統蔡英文不是隊友，「她不是我們這一隊的，問題我們就不同政黨」。

立法院外交及國防委員會25日邀請僑委會委員長童振源報告業務概況，並備質詢。陳柏惟會前受訪時表示，今天上班的心情沒什麼特別，「一如往常600個日子」，自己對選罷法的修改沒有什麼意見。

陳柏惟強調，他很認真地希望台灣基進能派人參加補選，因為基進黨的支持者年輕人比較多，很多都要回去跟爸媽商量一下，「因為看到我的樣子，可能要先看祖宗十八代有沒有人犯罪偷竊」。

至於未來是否會考慮參選台中市長，陳柏惟說，「沒有，政局如何流，有地形地勢會流向大海」，不同的狀況會有不同的調整，「你說我刻意要流到哪裡，那也不會發生」，他知道大家都有很多不同的期待跟想法，對他來講，「還是希望哪裡有需要，就去哪裡」。

有關有部分藍營人士唱衰蔡英文是「豬隊友」，陳柏惟則認為，這個就是牽拖，蔡英文不是台灣基進的隊友，「她不是我們這一隊的，大家都一直覺得，為什麼民進黨沒有來幫忙或幹嘛，問題我們就不同政黨」，這是做人的基本道理，跟朋友至少也是要以禮相待、以誠相待。