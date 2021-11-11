「全年無休監測」抓到23家廠商偷排廢水　環保署：裁罰超過2000萬

▲環保署今年2月查獲電鍍工廠深夜偷排畫面。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

環保署首創水質感測物聯網，成功查獲不法偷排廠商23家，裁罰超過新台幣2千萬元，環保署與農田水利署及15個地方政府環保局通力合作，布建水質感測器，透過分鐘級感測數據及AI大數據分析，限縮污染熱區及偷排時段，提高稽查效率。環保署今（11日）籲業者勿心存僥倖，水質感測物聯網是「全年無休監測」。

環保署監資處說明，109年底起與農田水利署跨機關合作，在高雄岡山灌溉渠道布建水質感測器，鎖定污染潛勢熱區及廢水偷排時段，迅速於1個月內查獲電鍍工廠非法繞流排放，裁罰993萬5千元並追討不法利得285萬元，目前布建點位已涵蓋全國超過50個流域及15個工業區。

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環保署提到，桃園市環保局發現工業區工廠液鹼桶槽收集井破裂，廢水溢流雨水溝，所幸及時發現未釀災害，該局限工廠2週內改善完成並裁處36萬500元；台中市環保局鎖定高污染潛勢熱區監控，發現工廠於特定時段偷排廢水，水質檢測pH高達11.9、懸浮固體（SS）超標24.7倍，裁處148萬2千元；雲林縣環保局利用水質感測數據趨勢，破獲工業區工廠利用雨水放流口繞流排放廢水；台南市環保局善用感測器限縮污染可疑範圍，透過數據發現皮革廠繞流偷排及廢棄物處理廠放流水超標5倍，分別裁罰190萬及43萬元。



環保署強調，水質感測物聯網透過中央機關橫向聯繫協調，結合地方政府布建量能，突破傳統人工監測限制，利用自動化水質感測即時預警，提高環境智慧治理成效。