ETC平台落地泰國！VR監測比國內更優　下一波再攻歐美市場

▲泰國高速公路日前也啟用ETC系統。（圖／遠通電收提供）

記者許維寧／台北報導

遠通電收子公司遠創智慧日前推出新一代ETC管理平台，日前順利於泰國專案落地，泰國高速公路也啟用電子收費ETC。遠創智慧表示，系統可快速瀏覽公路區段收費狀態，並使用3D或VR方式查看各感應器是否出現異常，並進一步執行遠端排除，降低維運成本。首波拓點即鎖定東南亞市場。

2014年國道ETC電子收費系統上路，也讓台灣成為全世界第一個全面導入計程電子收費的國家，日前遠創智慧攜手研華公司，共創新一代ETC管理平台，協助維運人員快速解決問題，縮短障礙排除時間並降低維運成本。日前已成功於泰國專案落地，於泰國高速公路完整導入系統上路。

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遠創智慧副總經理陳聲鏗表示，電子收費系統需採用數以千計的IoT感測器，為確保系統不中斷且保持高效能，需全天候、全年無休監測各收費區位的設備狀態。研華WISE-PaaS提供資料融合與協同管理平台，再結合電子收費機能，系統可瀏覽所有高速公路區段收費狀態，亦能對各感測器於3D或VR場景中查看狀態，進一步從遠端排除障礙，快速解決問題之餘也能降低維運成本。

研華科技技術長楊瑞祥表示，於泰國落地的平台是以WISE-PaaS M21/MachineUnite設備雲智聯系統為基礎，將原有方案升級平台化，協助遠創設備接入、設備管理、可視化的需求，並協助維運人員縮短障礙排除時間。M2I/MachineUnite亦可協助遠創配置客戶所需的畫面，透過可視化模板建立數據化智能控制中心，掌握道路即時資訊；設備聯網後，則可透過3D場景快速監控裝置運作情形，找出異常裝置。

遠創智慧表示，WISE-PaaS應用，確實是首次運用於泰國，台灣端的應用則將同步規劃中。目前正積極拓展海外市場，盼與合作廠商打造全新 AIoT 服務生態，未來研華將運用WISE-PaaS在東南亞的專職團隊，針對馬來西亞、泰國、菲律賓及越南等遠創重點經營國家進行生態系佈局。期望持續拓點亞洲、歐美市場。