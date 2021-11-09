氣候評比全球倒數第5！　環保署怒指有錯誤：評估不再參加了

▲環保署不滿氣候評比嚴重錯誤，怒指將評估不再參加此項評比。（圖／記者林敬旻攝）



記者許展溢／台北報導

德國看守協會(Germanwatch) 與歐洲氣候行動網(Climate Action Network Europe) 今（9日）公布2022年氣候變遷績效指標(Climate Change Performance Index Results, CCPI)評比結果，台灣全球倒數第5，退步到60名。環保署今晚嚴正駁斥，往年這項評比結果客觀性就有爭議，今年對我國的評比更發生嚴重錯誤。

環保署指出，量化評比項目有一半與「人均」有關，卻將我國人口數少算3百萬人，等於有一半的資料是錯的；其二：「溫室氣體排放」評比權重占4成，引用的資料庫有誤，2019年我國溫室氣體淨排放量相較於2018年減少3.4%，而該指標引用資料卻呈現上升。環保署表示，德國看守協會承認錯誤，並將進行修改。惟本日公布的資訊對我國已造成傷害，這項評比機制不僅未能彰顯其比較之公平性，也對我國減碳工作造成困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署說明，CCPI原本目的是強化國際間氣候政治比較的透明度，藉此促進個別國家在氣候保護工作的進展。但過去幾年來，評比機制指標選擇與評比方法有爭議，已失去比較之公平性。以前二年為例，CCPI都給予印度「高」評價，在前三名從缺的前提下，分別位居第9名及第10名。今年全球追逐2050淨零排放，印度碳排放仍持續上升，且一直到近日才宣示2070淨零的目標，但評比結果也還是名列前茅第10名，比全球大多數積極減碳的國家如德國、日本等排名都來得好。

環保署強調，CCPI評比方法及資料引用有誤，所做成評比排名沒有任何意義。為避免錯誤資訊打擊我國減碳努力，必須再詳細說明，依據國際統計資料，我國有具體減碳績效外，我國減碳有成，經濟成長與碳排放脫鉤。

環保署最後提到，今年CCPI雖然承認引用錯誤資料對我國評比，但對我國已造成傷害，環保署將再次請主辦單位精進改善其研究方法，並使用正確資料，否則將失去評比目的，我國也將評估不再參加此項評比。