全球氣候評比台灣人口變2000萬！　環保署長：我行我素

▲張子敬說，氣候評比都是用網路資料嚴重失真。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

德國看守協會與歐洲氣候行動網11月9日公布2022年氣候變遷績效指標（CCPI）評比結果，台灣全球倒數第5，這讓環保署不滿評估之後不參加了。環保署長張子敬今（11日）表示，不是成績好不好問題，而是該協會把台灣人口寫成2000萬嚴重失真，如此我行我素，當然就考慮不參加。

張子敬今出席立院衛環委員會，針對「事業廢棄物處理及流向追蹤」進行專題報告，並備質詢。會前針對此事說明，對於評比很虛心接受，只是台灣不是聯合國會員國，對方的很多資料都是從網路資料去拿，常常拿到不是正確或最新的，德國看守協會往年都發生這種情況，以前都是發布後發現資料有錯，會聯繫提供正確資料。

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張子敬提到，也建議過不然可以派人到台灣，他們也不接受，這次是在發布前看到資料，把台灣人口寫成2000萬，用這樣的數字，很多東西就失真，所以成績就差很多。他接著強調，不是成績問題，而是跟他們講錯了，他們也承認，但實際發布不僅沒任何說明，還沒有跟更正。

張子敬說，如果還是我行我素，用錯誤資料就考慮不參加，是否會提出嚴正抗議？他說，在英國現場發布前就有反映過了，就是沒更正。