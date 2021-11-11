大學分科測驗級距是否修改現爭議　教長：改變前做充分溝通

▲ 潘文忠指分科測驗級距修改應審，改變前要做充分溝通。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

明年起大學指考改名為分科測驗，成績計算從百分制改為60級分制，級距為「以該科成績前1%考生的平均得分除以60得之」，但昨天有教育團體批評上述方式考生鑑別度極為不足，盼級距更改為「前0.1%」，但教育部長潘文忠今（11日）早表示，相關簡章已經發佈，若要做級分改變，應讓社會各界做充分溝通與了解，招聯會應該審慎。

國教盟昨召開記者會，只分科測驗級分制比照學測，但學測成績信效度及鑑別度不足，建議分科測驗級距應以「前0.1%考生平均得分」來計算，既可區分出頂尖考生程度，讓考生努力看到收穫，也可讓大學找到更合適考生，更指之前招聯會通過以「前0.1%考生平均得分」為計算級距，但因教育部阻擋而改為前1%，希望教育部更改。

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▲國教盟昨要求調整分科測驗級距計算方式。（圖／記者許敏溶攝）



立法院教育委員會今天繼續審查教育部體育署等相關單位相關預算，媒體詢問潘文忠對此事看法，潘文忠說，對於入學考試規範，各界相當重視，應該在一定時間內公布，目前111學年度的學測、英聽與分科測驗簡章已發佈，應該讓考生瞭解最相關準備，針對分科測驗級分部分，之前已經有做相當討論，教育部與招聯會也召開數次公聽會，最後將45級分調整為60級分。

潘文忠進一步指出，對於級分的計算基準，從學測到會考的級分計算，也是行之有年，若要做任何改變，更重要的是讓社會各界做充分的溝通與瞭解，才能對政策形成有知悉討論。因為相關簡章已經發佈，招聯會應該審慎。

教育部也指出，考量111學年度考試簡章（高中英語聽力測驗、學科能力測驗）已在今年8月6日開始發售，若此時變動將涉及簡章更正事宜；又考量111學年度大學分發入學招生簡章，也在11月5日公告，在簡章公告前尚未獲得社會各界對於級距計算基準理解與共識，建議招聯會應善盡社會溝通、取得共識後，再評估是否在112學年度以後執行。