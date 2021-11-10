清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

▲教育部長潘文忠認為此次清大明確違法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，各界關注後續發展，教育部長潘文忠今（10日）在立法院時指出，教育部昨已會同經濟部等相關部會，就所瞭解事情進行現場查證與釐清，確實掌握到清大租借公有財產的校舍卻未進一步管理，明確違反兩岸關係條例，將請陸委會就違反法令部分提出相關裁罰，教育部也會進一步釐清是否有清大相關人員參與活動。

台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法在新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

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教育部前天已經下令速查且一定重罰，而教育部昨也正式發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

▼教育部發文各大學，要求交流不得涉及政治。（圖／記者許敏溶攝）

此事引發各界關注，今天立法院教育委員會審查教育部相關部會預算，會前媒體詢問潘文忠對此事後續處理進度，潘文忠表示，昨天教育部已經會同經濟部等相關部會，就所瞭解事情進行現場查證與釐清，發現從相關蒐集文件資料檔案，確實所掌握到的是，自強工業基金會租用清大校舍後，再一次委託給海峽研究院的新竹辦公室作為相關營運與管理，已經明確違反兩岸關係條例的相關規範。

潘文忠強調，針對查證事實部分，教育部會移請主管基金會的經濟部進行查證，也會針對新竹辦公室等部分，將依照兩岸人民關係條例，請陸委會就違反法令部分提出相關裁罰。