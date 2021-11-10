　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大事件明確違法！　教長：請陸委會裁罰並查清大相關人員

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部長潘文忠認為此次清大明確違法。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立清華大學傳出遭中國組織滲透攬才，各界關注後續發展，教育部長潘文忠今（10日）在立法院時指出，教育部昨已會同經濟部等相關部會，就所瞭解事情進行現場查證與釐清，確實掌握到清大租借公有財產的校舍卻未進一步管理，明確違反兩岸關係條例，將請陸委會就違反法令部分提出相關裁罰，教育部也會進一步釐清是否有清大相關人員參與活動。

台灣清大校友會與中國廈門市政府、北京清華大學共設「清華海峽研究院」，在未經官方許可下，違法在新竹清大校內設立「清華海峽研究院新竹辦公室」，為其總部在台從事技術研發、攬才、投資等業務，涉嫌違反兩岸人民關係條例。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部前天已經下令速查且一定重罰，而教育部昨也正式發函各公私立大專校院，提醒各校應強化自我監督及內控機制，審慎檢視交流對象與程序，進行兩岸教育交流，應嚴守兩岸條例法規及現行兩岸政策規範，合作不得涉有政治性內容。

▼教育部發文各大學，要求交流不得涉及政治。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼教育部。（圖／記者許敏溶攝）

此事引發各界關注，今天立法院教育委員會審查教育部相關部會預算，會前媒體詢問潘文忠對此事後續處理進度，潘文忠表示，昨天教育部已經會同經濟部等相關部會，就所瞭解事情進行現場查證與釐清，發現從相關蒐集文件資料檔案，確實所掌握到的是，自強工業基金會租用清大校舍後，再一次委託給海峽研究院的新竹辦公室作為相關營運與管理，已經明確違反兩岸關係條例的相關規範。

潘文忠強調，針對查證事實部分，教育部會移請主管基金會的經濟部進行查證，也會針對新竹辦公室等部分，將依照兩岸人民關係條例，請陸委會就違反法令部分提出相關裁罰。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

►保護膝蓋的神器在這裡！

ET快訊
「神佛級停車」台大名醫找到了！　一句話曝原因
退休警「摩鐵激戰」猝死！　妻醫院見小三才知綠
最新突破性感染「這2款」疫苗暴增！　AZ反下降
快訊／台61線嚴重車禍！　傷亡不明大回堵
快訊／「焦糖」陳嘉行證實選議員！　自爆：有勁敵出錢勸退
快訊／不只台積電！陳其邁鬆口：一堆大廠也要來
擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生媽悲喊：還有天理嗎？
春節檢疫傳「10+4鬆綁為7+7」　陳時中回應了
酒駕被攔查！他竟「咬斷所長大拇指」吐警車
吃泡麵更貴了！　這2款也漲幅超過1成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

反差萌！《魷魚》張德秀私下是「溫柔貓奴」 和阿里抱怨「拔河累炸」：吐了兩次

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

王思佳勸女生「別把分手掛嘴邊」　傳授「講錯話」滅火技巧：先去倒茶XD

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

日本入境鬆綁「台灣未列入」！前台大醫曝關鍵點：小黃卡不是問題

民團8縣市抽檢「台灣豬標章」揭5亂象　轟蘇貞昌變成一個可怕笑話

「焦糖」陳嘉行證實將角逐北市議員！自爆選區「有勁敵出錢勸退」

傳春節檢疫「打兩劑疫苗可7+7」　陳時中：還沒定案

今午後轉乾！最冷時刻將至「各地低溫」出爐　12月偏冷機率高

「雙11包裹海嘯級狂湧」她勸理性購物被公審！店員喊4招：速取貨

「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

秀泰影城因疫情經濟蕭條破局　南投縣議會舊址將改建運動中心

馬東石沒X？繼續演「吉爾伽美什」　韓媒爆：他跟漫威還有其他合約

隊友被約基奇猛推倒地！巴特勒烙人堵休息室　懲處出爐3人都挨罰

《聲林之王3》正式選手名單曝光！金曲歌手驚喜參戰

老婆幫買鮮奶！人夫搖頭了「這一瓶不是」　網爆共鳴：也買錯過

賈伯斯親手組裝！　Macbook前身「Apple-1」電腦1110萬拍出

大二醫學生再爆「偷拍學姊如廁」！美女醫怒斥：品行很不行，退學吧

2.5萬筆學習歷程檔案已完成上傳　週六前檢討懲處報告出爐

30K小資族的「12種理財術」　極簡姐姐曝1招好神：存到出國基金了

台大兒科名醫神佛級停車！暖心原因曝光

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

生活熱門新聞

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

啪啪啪憋得好痛苦　人妻崩潰：一直分心

客故意把錢掉地　外送員彎腰撿回敬

王必勝認不適當關係已結束　小三打破沉默發聲

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

婆婆賞300萬催生　老公霸氣回1句護妻

王必勝不倫曝光全家遭殃　「仙氣妻」因朋友一句話落淚了

更多熱門

相關新聞

清大遭對岸滲透攬才　潘文忠揚言徹查嚴辦

清大遭對岸滲透攬才　潘文忠揚言徹查嚴辦

國立清華大學遭中國組織滲透攬才，教育部長潘文忠9日表示，兩兩岸人民關係條非常明確，只要是中國黨政軍相關單位的合作，本身就是觸法、不是一般學術交流，學校常用學術交流的名義，卻不管合作對象是誰，「像這個案例，我們會嚴格徹查，也希望了解整體參與的情形」。

學習歷程檔案出包沒人負責　教長回應了

學習歷程檔案出包沒人負責　教長回應了

潘文忠否認管中閔不續任而鬆口氣

潘文忠否認管中閔不續任而鬆口氣

世新操場跑道畫停車格惹議　潘文忠：跑道應該給學生使用而非汽機車

世新操場跑道畫停車格惹議　潘文忠：跑道應該給學生使用而非汽機車

10所大學與美21所大學合作交流

10所大學與美21所大學合作交流

關鍵字：

潘文忠清大事件

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

南韓年輕人「穿搭屌打台灣？」　他揭1現象驚呆

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

女大生喪父畢典沒人來　教授：我當妳爸

台大停車場凌晨驚見「神佛級人物」

台積電嚇到了！高雄設廠為何選楠梓　內行人揭關鍵

全台變色追初雪！冷氣團恐二段凍12°C

更多

最夯影音

更多
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面