荒島唯一夥伴！《浩劫重生》排球「威爾森」拍賣850萬成交

▲電影《浩劫重生》排球「威爾森」以約新台幣850萬元價格成交售出。（圖／翻攝自Prop Store網站，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國好萊塢影星湯姆漢克主演的電影《浩劫重生》（Cast Away）中，他把排球「威爾森」（Wilson）當作荒島上的唯一朋友，這也讓這顆排球的戲份相當重。如今，排球威爾森以驚人的23萬英鎊（約新台幣850萬元）拍賣成交。

綜合BBC等外媒報導，排球「威爾森」先前估價落在4萬至6萬英鎊之間（約新台幣150萬至230萬元）。依據Prop Store拍賣行描述，這顆灰白色皮製排球被塗油漆，打造破舊、骯髒的外觀，上頭有血手印做的臉龐以及草作的頭髮。但也因為電影拍攝過程中，長時間泡在水裡，球體有些變形，外觀也比電影中的樣子更顯模糊一些。

不過，最終9日這天，「威爾森」最終拍賣價格落在23萬英鎊（約新台幣850萬元），比原先估價至少高出3倍。

電影《浩劫重生》由勞勃·辛密克斯執導，講述聯邦快遞公司一名員工遇難墜機流浪到荒島的故事，而威爾森在片中是男主角查克諾倫（Chuck Noland，湯姆漢克飾）在荒島求生期間保持理智的道具之一。

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