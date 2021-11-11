女甜蜜接男友下班！　返回發現家被大火燒毀「5幼孩全部身亡」

East St. Louis mother charged in connection with fire that killed her five children https://t.co/lbYVCNzmdY pic.twitter.com/Low3elL1xY — Robert Cohen (@kodacohen) November 4, 2021

記者李振慧／綜合報導

美國伊利諾伊州一名女子凌晨開車去接男友下班，沒想到返回發現家中發生火災，導致5名年齡未滿10歲的幼孩全數命葬火海，她為了救火雖然也有被燒傷，但仍因失職導致幼兒死亡被控5項重罪。

34歲女子杜尼根(Sabrina Dunigan)8月6日凌晨3時，因為把無人看管的5名孩子獨留家中導致死亡而被控罪，且慘案發生當天還是她的生日。5名死者分別是9歲大兒子戴維斯(Deontae Davis)、8歲雙胞胎海文和妮維雅(Heaven and Neveah Dunigan)、4歲的賈巴里(Jabari Johnson)與2歲洛伊爾(Loy-el Dunigan)。

東聖路易斯消防局成員抵達現場時，發現2名孩童在臥室內死亡，另外3名孩童則昏迷在廚房地板上，3人雖然被消防員救出，後來仍不治身亡。鄰居透露，杜尼根離家時，家中有擺放蠟燭，懷疑有可能是孩子自行點燃導致起火，不過此說法未獲得警方證實，尚未對外公布起火原因。

杜尼根的父親格雷(Greg Dunigan)與妻子雖然就住在房子後方，然而事發當時他不小心睡著，醒來發現大火便與妻子逃跑，由於火勢實在太大導致他無法去搶救孫子們，女兒如今被當局指控5項重罪，讓他氣憤表示，「他們為什麼要這樣對她，她已經一無所有了」，案件仍在調查中。

▼女痛失5幼孩被當局起訴多項重罪。（圖／示意圖／達志影像）