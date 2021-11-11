馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「套現305億」繳稅

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／編譯

《彭博社》在監管機構取得一份10日的文件報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）以每股6.24美元的價格，行使215萬份股票選擇權，接著出售93.4萬股，一共出售價值11億美元（約新台幣306億元）的特斯拉股票，以繳納稅務。文件上還寫道，這些交易「僅為了滿足提報人與行使股票選擇權有關的扣繳稅務」。

馬斯克2016年以後首次出售股票，因為他2012年獲得的股票選擇權將於明年8月到期，必須在此期限之前行使，並且繳納所得稅。事實上，出售後來持有的新股份，用以支付稅務，是一種常見做法；馬斯克前一次行使股票選擇權，並且清算新收購的股票，也是為了支付約5.9億美元的所得稅。

《彭博社》寫道，如同特斯拉這樣擁有忠實支持者的公司，高層主管出售股份往往引發密切關注與批評。馬斯克今年稍早就曾透露，將在不久的未來行使股票選擇權，但仍在推特上發起投票，可能是為了避免遭抨擊。但是，本事件仍重創特斯拉8、9日的股價，讓馬斯克的淨資產蒸發500億美元。

根據彭博億萬富翁指數，50歲的馬斯克是全球最富有的人，擁有近3000億美元資產，其持有的特斯拉普通股價值就占其中60%。他6日在推特發起投票，詢問網友自己是否該出售10%特斯拉股票，也坦言這是「我能夠繳交個人稅的唯一方式」。最後，在350多萬票數中，57.9%支持出售特斯拉股票，反對票數則佔42.1%。



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