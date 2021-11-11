戴琪：美中第一階段貿易協議談判已取得進展

▲美國貿易代表戴琪證實美中正在審視第一階段貿易協議的進展。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）10日證實，美中評估中國是否落實遵守第一階段貿易協議的談判已取得進展，但她拒絕在討論仍在持續進行的過程中預測結果。

據路透社報導，皮特森國際經濟研究所（PIIE）指出，在2020年簽署的第一階段貿易協議中，中國曾向美國承諾，將在2020至2021年採購比2017年額度多出約2000億美元的美國貨，不過中國迄今的進度遠遠落後於此。數據顯示，截至9月30日為止，中國所購買的貨物僅達目標的60%。

戴琪指出，美國將對中國施壓，要求對方落實遵守協議，因此目前正在評估中國在表現上的所有薄弱環節。她補充，美中第一階段協議的談判已經和更大的議題扣連在一起，「我們認為第一階段的協議只是第一步。如果第一步要花很長的時間，就不符合我們的利益了」。

▲拜登和習近平最快將在下週舉行視訊會議。（圖／達志影像／美聯社）

在美中這世界前兩大經濟體關係緊繃加劇下，美國總統拜登和中國國家主席習近平預定最快下週舉行視訊會議。戴琪也表示，美中領導人的會晤將對複雜的雙邊關係有所幫助，但這並非促進貿易談判的必要條件。

當記者詢問美國是否考慮降低中國貨物關稅以降低美國的通膨壓力時，戴琪回應，由於美國尋求更有效地與中國競爭的優勢地位，美國貿易代表署 (USTR) 把「301 條款」關稅視為尋求有利戰略地位的一部分，這是讓美國更有效與中國競爭的方式。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast