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適合中低收入國家　越南批准緊急使用「印度Covaxin疫苗」

▲▼印度疫苗Covaxin。（圖／達志影像／美聯社）

▲越南批准印度疫苗Covaxin的緊急授權。（圖／達志影像／美聯社） 

中央社記者陳家倫河內10日專電

越南衛生部今天批准印度國產疫苗Covaxin在越南緊急使用。這是越南批准的第9款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南衛生部10日有條件批准印度國產COVID-19疫苗Covaxin在越南緊急使用。

包括Covaxin在內，目前越南共計核准9款疫苗緊急使用，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax、阿布達拉（Abdala）。

世界衛生組織（WHO）當地時間11月3日批准將印度國產Covaxin疫苗納入緊急使用清單。Covaxin疫苗是由印度巴拉特生物科技國際公司（Bharat Biotech）生產，在施打兩劑一個月後效力達78%。世衛指出，由於易於儲存，Covaxin疫苗「極其適合中低收入國家」。

目前越南已收到各款疫苗共計約1億2500萬劑。截至11月10日上午，越南全國已注射逾9400萬劑次。越南人口總數約9800萬，目前越南逾3000萬名18歲以上民眾已接種2劑COVID-19疫苗。

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