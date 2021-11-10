新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

▲新冠疫情的爆發改變了人們的生活，也影響了各國人民的壽命。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，新冠疫情的爆發「直接或間接」影響了各國人民的壽命。該組織成員國的平均死亡人數在疫情中上升了16%，還致使80%工業化國家的總體預期壽命降低。

據《每日郵報》報導，數據顯示，在OECD的38個成員國中，美國的人均壽命下降了1.6年，是下降幅度最大的國家，排在美國之後的分別還有西班牙、立陶宛、波蘭、比利時和義大利。英國的預期壽命在疫情期間也下降了整整1年，成為2010年來的最低水平，抹去了該國近10年在延長人類壽命上所取得的進步。

#OECDHealth at a Glance 2021: #COVID 19 contributed to a 16% increase in the expected number of deaths in 2020 & the first half of 2021 across #OECD countries & life expectancy fell in 24 of 30 countries with comparable data.



https://t.co/DSr50J5PhK pic.twitter.com/R37XOZ9p53 — OECD Better policies for better lives (@OECD) November 9, 2021

儘管英美是OECD中最富有的國家，但他們的總體預期壽命卻排在倒數10名的位子，預期壽命未受影響的國家有挪威、丹麥、芬蘭、拉脫維亞、日本和哥斯大黎加。在新冠確診死亡方面，英美的死亡人數分別排在第10和第11位，相當於每百萬人中就有約2000人因染疫而死。

與2015年至2019年的平均水平相比，英國在2020年和2021年前6個月任何原因導致的死亡人數都上升了11.7%，但英國在大流行期間的超額死亡率卻低於OECD的平均水平。 OECD推測，這可能是因為英國進行了大量檢測，在患者病情惡化前及時作出了急救措施。

#OECD Health at a Glance 2021 says that the #MentalHealth impact of the pandemic has been huge, with prevalence of anxiety & depression more than double levels observed pre-crisis in most countries with available data, most notably in .

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另外，OECD成員國的心理健康也因疫情產生了不小的影響。在經歷了多次全國封鎖的情況下，英國、美國、法國和比利時的憂鬱症發病率翻了至少一倍，而匈牙利、捷克、巴西、哥倫比亞和斯洛維尼亞的自殺率也落在2300至3000人之間。

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