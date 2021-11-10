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「重陽敬老金是敬老還是綁樁？」　柯文哲堅提覆議：進步價值不容倒退

▲台北市長柯文哲出席環南市場模範攤商頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台北市議會10日下午通過審議，決定重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。對此，台北市長柯文哲表示，北市議會這樣的作法已違反行政、立法權分立原則，北市府會提出覆議案，「試問送上門的錢誰不要？但這筆錢真的是在敬老嗎？還是為了選舉在綁樁？」

柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，引發不少長輩不滿。台北市議會國民黨團日前重啟審議冰凍2年的「台北市重陽禮金致送自治條例」，市議會10日進行審議，包含藍、綠以及小黨、無黨議員等幾乎全員到齊。最終，在佔多數的藍綠黨團都投下同意票的狀況下，48人同意、4人反對、5人棄權，通過重新發放重陽敬老禮金。

柯文哲指出，以前重陽敬老金每年發一次，紅包袋裡裝1500，封面印著市長大名，民政局再挨家挨戶去發送，2014年，重陽敬老金一年7億，隨著人口逐漸老化，預算連年增長，111年就要13.5億、112年14億，「試問送上門的錢誰不要？但這筆錢真的是在敬老嗎？還是為了選舉在綁樁？」

柯文哲表示，事實上北市的重陽敬老金仍然在發放，只是加上排富，低收與中低收入戶長者每年都可領取，而台北市社會局編列的老人福利支出，更是每年都在增加，103年自己上任前編27億，到110年編列了57.7億，足足多了一倍。臺北市老人關懷福利據點大量增加，方便老人共餐提高長輩社會參與。

對於社會福利津貼，柯文哲指出，北市府鼓勵長者出門活動，一年補助老人乘車費12億。既然醫療是基本人權，北市拿出31億補助長者的健保費，每人一年就補助了9912元，等於是重陽敬老金的6倍以上。而這56.7億，還沒計算衛生局等其他局處的老人福利。

柯文哲表示，自己的任期只剩一年，依然堅信國家的預算應該用在更長遠的計劃上。今天市議會逕自表決通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，不顧財政紀律，也排擠長期的的老人社會福利建設。

對於議會通過「臺北市重陽節禮金自治條例」法案，柯文哲說，依法議會不得為增加預算支出之法案，逕行通過此種增加支出的自治條例有違行政權與立法權分立的原則，也違反大法官釋字391號精神，北市府會堅持政治價值、財政紀律，「我們會向臺北市議會提出覆議案。」

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