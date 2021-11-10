指議會審議強發敬老金違法　北市府提覆議外還計畫要釋憲

▲台北市政府發言人陳智菡。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會10日通過「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」法規案，採不排富方式發放重陽禮金。北市府表示，此自治條例將違反財政紀律、不符合社會福利應該偏向弱勢者之原則、且有違法違憲之虞。本府立場堅定，反對普發重陽禮金，並將於30天內提出覆議，後續也不排除提出釋憲。

北市府發言人陳智菡表示，柯文哲市長上任後，將重陽敬老金加上排富條件，針對低收與中低收入戶長者發放，而北市所編列之老人福利支出則是逐年增加。103年柯市長上任前編列27億，至110年已上升至64億，增加之社福經費用大量增加台北市老人日照中心等福利關懷據點，規劃長期福利基礎建設，今年更編列31億元補助長者健保費用，以維護長者健康。

「重陽敬老金有什麼急迫性？為何急著今年通過？」陳智菡說，如果這個政策真的這麼好，為何國民兩黨不在明年選舉時由候選人勇敢提出，爭取更多選票？卻非要逾越立法權，強迫柯市府買單？到底是為了敬老，還是在為明年掃除選舉障礙？

北市府指出，市長柯文哲認為，在有限財政資源下，政府更應思考如何建置永續恆常之長者社會福利系統，而且根據國發會推估，北市111年老年人口比率將超過20%，故若「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」立法通過，111年度預算，單重陽禮金一項就須編列13.5億元，非但不利長期社福規劃，更將對其他福利造成排擠效應。

且依法，市議會為地方立法機關，逕行通過自治條例已違反行政權與立法權分立的原則。議會以法律案的方式，將給付行政行為變成法定給付，恐有變相增加預算之嫌。

此外，依「地方制度法」之規定，如有新訂增加財政負擔之自治法規，應事先籌妥經費，市府已多次表明老人福利支出逐年增加，已無執行本案重陽敬老金之預算編列空間，市議會在未能明確載明財源的情形下，通過此法案恐有違法之虞、更恐違反大法官釋字391號精神。

北市府表示，會堅持捍衛行政團隊的核心價值，於30天內向台北市議會提出覆議案，台北市政府反對普發一次性重陽禮金，堅守財政紀律、堅持改革決心、不容倒退。