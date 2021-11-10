國民黨基隆市黨部今二拍再流標　七堵區黨部1812萬元拍定

▲義四路國民黨基隆市黨部有4層500坪，二拍底價為4726萬。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆地方法院今（10日）執行第二次拍賣二處國民黨黨部，一處位在義四路的國民黨基隆市黨、另一處為七堵區南興路七堵區黨部，共2筆皆是地上物，其中七堵區黨部1812萬元拍定，惟後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權，國民黨基隆市黨則乏人問津再度流標。

據了解，黨部遭拍賣主因是各縣市黨工為了薪資和退休金，無奈向法院假扣押及拍賣國民黨黨產，本次拍賣是國民黨黨部首次遭到拍賣。

基隆地院10月13日上午民事執行處第一次拍賣國民黨基隆市黨部2筆地上物，其一為義四路國民黨基隆市黨部4層500坪，其二為南興路七堵區黨部4層184坪，拍賣所的將抵為清償債務。因只有地上物，預估要第二、三拍後才會有人出手。

基隆地方法院10日第二拍最低底價基隆市黨部、七堵區黨部分別為4726萬、1700萬元。其中七堵區黨部1812萬元拍定，惟後續仍需通知基地所有權人是否行使優先承買權；而義四路的基隆市黨部，無人投標再度流標，將進行第三拍。

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