　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東家扶「自強家庭」表揚故事分享　不畏生命艱困勇敢面對生活

地方中心／綜合報導

歲末之際，為鼓勵受助家庭勇敢面對生活，屏東家扶中心從1300戶扶助家庭中選出堅毅的自強家庭，給予鼓勵及表揚，今年共推薦四位家長，來自屏東市吳映珊媽媽、琉球鄉洪莊淑如、東港鎮王玉玲媽媽以及鹽埔鄉蔡明春爸爸，四戶家庭均為單親家長，獨力照顧子女；有二位來自中國及印尼的新住民媽媽。中心預計於110年12月4日假鶴聲國中辦理『家扶心 歲末情』歲末表揚暨感恩會，表揚並肯定四位家長在艱困生活中，堅毅且勇敢的面對生活。

▲▼屏東家扶自強家庭。（圖／屏東家扶中心提供）

▲吳映珊媽媽無微不至照顧罹患腦性麻痺的孩子。（圖／屏東家扶中心提供）

踩著無數的階梯，陪著你長大－吳映珊媽媽

大陸籍的映珊媽媽，來台後，與丈夫在菜市場賣袋子，原本自足的生活，因先生罹癌逝世，留下映珊媽媽母子倆，家庭經濟陷入困境，自此，映珊媽媽後背總揹著孩子去工作，啟動一日生活。

孩子因早產身材較瘦小，經醫生檢查罹患腦性麻痺、發展遲緩，映珊媽媽為了要照顧孩子，長期奔波帶著孩子做早療與醫院就診，映珊媽媽細心照料完全無自我時間，也因映珊媽媽不放棄的精神，孩子的發展慢慢進步，已可以坐在椅子，上早療課程。映珊媽媽也參加照顧服務員培訓，從中了解特殊個案的照顧知能且學以致用，並通過照服員訓練，如今也投入長期照護工作；映珊媽媽把握時間學習，培養一技之長；全心全意、帶著永不放棄的心，進而翻轉命運。

▲▼屏東家扶自強家庭。（圖／屏東家扶中心提供）

▲洪莊淑如媽媽協助將物資運至小琉球，給同樣受助的家庭一份溫暖。（圖／屏東家扶中心提供）

盡自己所能，回饋社會－洪莊淑如媽媽

丈夫原從事遠洋漁業，出海失蹤七年後領有死亡證明，原為家庭主婦的淑如媽媽不得不拾起悲傷，堅強的扛起家中經濟大任，並獨力扶養兩名子女。

淑如媽媽在琉球島上擔任觀光景點售票員，工作認真負責，讓人信任、也熱心助人。每月家扶日，家扶社工會將捐款人捐贈的民生物資海運送到琉球島上送給受扶家庭，淑如媽媽總是主動協助，將物資從本島帶至琉球，嘉惠當地的受助家庭；淑如除了回饋家扶外，平日晚上也擔任志工，教導當地年幼孩子課業。淑如認為身教很重要，鼓勵孩子養成助人習慣；常告訴女兒：「受人恩惠，必當湧泉以報」，目前受家扶幫忙，經濟上無法協助，但能力所及，盡可能協助」經常帶領兩位女兒，協助家扶在琉球島上的服務，用已身回饋。

▲▼屏東家扶自強家庭。（圖／屏東家扶中心提供）

▲王玉玲媽媽教移工講台語。（圖／屏東家扶中心提供）

東南亞新住民女戰士－王玉玲媽媽

印尼籍的玉玲媽媽嫁到台灣十餘年，孩子的父親不負扶養責任，公婆也因玉玲媽媽的身分，從未給予好臉色與尊重，雙方協議離婚後，玉玲媽媽帶著兩兄妹獨立生活，玉玲媽媽為了要照顧兩兄妹，四處打零工貼補家計，目前在移工仲介公司擔任翻譯員維持家庭生計。

為照顧跨海來到台灣的印尼移工，早日適應台灣生活，玉玲媽媽每周在東港清真寺開辦台語課，讓移工學習台灣的生活用語，透過聚會，了解移工生活，希藉由自身的力量，鼓勵同鄉的姐妹、在台工作的移工，更早適應台灣的生活，減少與雇主的隔閡；平常也會帶著孩子協助推廣新住民市集，期待藉由印尼傳統樂器、 童玩及舞蹈表演，讓印尼文化在社區中紮根，讓更多人認識不同的新住民文化，也讓新住民二代，透過參與，更認同及了解源自家長的根與源；一路走來，玉玲媽媽堅毅不拔的生活態度，也成為許多新住民的典範。

一隻手撐起孩子的一片天-蔡明春爸爸

明春爸爸早年因高屏大橋工安意外而摔落橋下，導致右手及右腳截肢，之後夫妻離婚；離婚後的明春爸爸自覺沒時間悲傷、憤怒，很快收起悲傷，學習倚靠一隻手、一隻腳來翻身、起床與行走，不希望意外，讓年幼子女無人照顧，雖然行動不便，但為了孩子的成長，明春爸爸付出比平常人多好幾倍的努力；重新學習用左手左腳開車，用所學的電銲技巧，改良了符合自己需求的螺絲帽機械模具，方便在家中製作代工，靠自己的力量，賺取家用。

十多年來，不時因過往截肢伴隨而來的幻肢痛、離異後的失落及照顧孩子的養育責任，但明春爸爸從不在孩子面前怨天尤人，而是用樂觀的態度面對這場意外，兩位子女在校成績表現佳，女兒也因家庭的影響，在村莊擔任志工，照顧弱勢家庭子女，父親勇敢的生命力，給予子女正向影響，期待透過明春爸爸的生命故事，影響更多生命。

歲末之際，家扶邀請社會大眾認捐幸福物資包(每份1300元，內含民生物

資及小家電)，一起傳遞愛與祝福給所有扶助家庭，期待有力的您，一起認捐，讓屏東家扶中心的受助家庭，感受社會溫暖，勇敢跨越生命挑戰，面對未來

有意可洽屏東家扶中心 7537123

ET快訊
天冷吃鍋！蟹肉棒「塑膠套拆不拆？」網戰翻　衛福部解答了
快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」　高捷查看後道歉了
3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「食品業富二代」
女大生「每月拿2萬」被包養　乾爹身分曝光她崩潰
快訊／麻衣親口發聲「我們沒離婚」　隔空嗆聲王泉仁
快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！　警最新說明
歐陽娜娜、范丞丞爆熱戀　男方二度發聲
知名大廠眼鏡全台熱銷　「全是假貨」
「名嘴彷彿在房間裝攝影機」　顏寬恒嘆：好險我孫女才8歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

協助待業青年就業　桃園就服處11／12日辦理青年亮點徵才

2021桃園購物節首抽日4名幸運得主出爐　6天消費金額7.6億

屏東家扶「自強家庭」表揚故事分享　不畏生命艱困勇敢面對生活

許羽嬋、沈宥延榮獲十大傑出救護技術員　黃偉哲表揚嘉許

傳承在地知識　台東文健站創新課程成果展開跑

桃園山坡地巡守志工隊慶10歲生日　56名志工獲頒獎表揚

秋冬轉冷+春節返鄉潮　彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫

東河鄉淨灘日　熱力迎接台灣國際衝浪賽

「台東消費券3.0 5倍再加倍」　手機下載就享優惠

汽機車改裝、噪音深夜呼嘯擾民　雲林警揪129輛舉發複驗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

協助待業青年就業　桃園就服處11／12日辦理青年亮點徵才

2021桃園購物節首抽日4名幸運得主出爐　6天消費金額7.6億

屏東家扶「自強家庭」表揚故事分享　不畏生命艱困勇敢面對生活

許羽嬋、沈宥延榮獲十大傑出救護技術員　黃偉哲表揚嘉許

傳承在地知識　台東文健站創新課程成果展開跑

桃園山坡地巡守志工隊慶10歲生日　56名志工獲頒獎表揚

秋冬轉冷+春節返鄉潮　彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫

東河鄉淨灘日　熱力迎接台灣國際衝浪賽

「台東消費券3.0 5倍再加倍」　手機下載就享優惠

汽機車改裝、噪音深夜呼嘯擾民　雲林警揪129輛舉發複驗

達賴喇嘛：中國領導人「不了解」各種文化　漢人控制得太多了

走過傷病登職籃舞台　余孟耘力拚先發盼對決林秉聖

參與更保25年獲表揚　台新董座吳東亮籲更生人勇者無懼向前行

「BTS紫」復活！漢堡王「紫色漢堡」你敢吃嗎？網吐槽：好像壞掉

「重陽敬老金是敬老還是綁樁？」　柯文哲堅提覆議：進步價值不容倒退

部落客怒「孔劉新聞都是梁赫群」　本尊回應：不在別人嘴裡找尊嚴

快訊／高雄捷運巨蛋站「火災警報大響」！高捷查看後道歉了

華碩贈2億助慈濟購BNT疫苗　跟進台積電、鴻海等企業公益腳步！

台中3煞虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

天冷吃鍋！蟹肉棒「塑膠套拆不拆？」再掀網論戰　衛福部專業正解

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

高中遭解編成住宅　萬美玲：為桃園留一所高中

該不該撿？ 五倍券夾金紙放紅包 　專家這麼說

台積電宣布到高雄設廠　陳其邁說話了

高中同窗一別50載　台商求助台西警找人

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

南投縣環保局承諾　草屯垃圾山明年底前全數移除

登山客連爆2意外　大禮山1女頭臉重創視力模糊

桃園大廟景福宮建醮　9日起信眾茹素5天

強吻1秒也不行　男被控猥褻判刑6月

KTV、桌遊店抽菸　屏東聯合稽查人員開罰

凌晨3點陌生阿北拚命敲門　搞錯地點啦

國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車

身障男夜市忘了停車處傷心大哭　臺西警迅速尋獲

竹市開放預約提供BNT及AZ接種

更多熱門

相關新聞

屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

屏東家扶「18Follow me」高雄歷奇　引導弱勢家庭孩子街訪職人

新冠肺炎疫情趨緩之際，屏東家扶特別實地帶領10位國、高中搭火車到高雄進行城市歷奇，讓孩子學習如何搭乘大眾運輸，透過街頭訪問職人，幫助他們認識各行各業，並從中培養孩子表達及團隊合作能力。

2歲兒虐童發展停留1歲前　屏東家扶19年寄養經驗家庭助她學走路

2歲兒虐童發展停留1歲前　屏東家扶19年寄養經驗家庭助她學走路

印章店老闆開啟認養路　一認就是三十年

印章店老闆開啟認養路　一認就是三十年

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

屏東家扶「FUN心玩桌遊」 打造良好親子關係So Easy

戴竹社會福利慈善基金會攜手獅子會　捐助家扶腳踏車

戴竹社會福利慈善基金會攜手獅子會　捐助家扶腳踏車

關鍵字：

屏東家扶家扶中心

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面