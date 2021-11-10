屏東家扶「自強家庭」表揚故事分享　不畏生命艱困勇敢面對生活

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歲末之際，為鼓勵受助家庭勇敢面對生活，屏東家扶中心從1300戶扶助家庭中選出堅毅的自強家庭，給予鼓勵及表揚，今年共推薦四位家長，來自屏東市吳映珊媽媽、琉球鄉洪莊淑如、東港鎮王玉玲媽媽以及鹽埔鄉蔡明春爸爸，四戶家庭均為單親家長，獨力照顧子女；有二位來自中國及印尼的新住民媽媽。中心預計於110年12月4日假鶴聲國中辦理『家扶心 歲末情』歲末表揚暨感恩會，表揚並肯定四位家長在艱困生活中，堅毅且勇敢的面對生活。

▲吳映珊媽媽無微不至照顧罹患腦性麻痺的孩子。（圖／屏東家扶中心提供）



踩著無數的階梯，陪著你長大－吳映珊媽媽

大陸籍的映珊媽媽，來台後，與丈夫在菜市場賣袋子，原本自足的生活，因先生罹癌逝世，留下映珊媽媽母子倆，家庭經濟陷入困境，自此，映珊媽媽後背總揹著孩子去工作，啟動一日生活。

孩子因早產身材較瘦小，經醫生檢查罹患腦性麻痺、發展遲緩，映珊媽媽為了要照顧孩子，長期奔波帶著孩子做早療與醫院就診，映珊媽媽細心照料完全無自我時間，也因映珊媽媽不放棄的精神，孩子的發展慢慢進步，已可以坐在椅子，上早療課程。映珊媽媽也參加照顧服務員培訓，從中了解特殊個案的照顧知能且學以致用，並通過照服員訓練，如今也投入長期照護工作；映珊媽媽把握時間學習，培養一技之長；全心全意、帶著永不放棄的心，進而翻轉命運。

▲洪莊淑如媽媽協助將物資運至小琉球，給同樣受助的家庭一份溫暖。（圖／屏東家扶中心提供）



盡自己所能，回饋社會－洪莊淑如媽媽

丈夫原從事遠洋漁業，出海失蹤七年後領有死亡證明，原為家庭主婦的淑如媽媽不得不拾起悲傷，堅強的扛起家中經濟大任，並獨力扶養兩名子女。

淑如媽媽在琉球島上擔任觀光景點售票員，工作認真負責，讓人信任、也熱心助人。每月家扶日，家扶社工會將捐款人捐贈的民生物資海運送到琉球島上送給受扶家庭，淑如媽媽總是主動協助，將物資從本島帶至琉球，嘉惠當地的受助家庭；淑如除了回饋家扶外，平日晚上也擔任志工，教導當地年幼孩子課業。淑如認為身教很重要，鼓勵孩子養成助人習慣；常告訴女兒：「受人恩惠，必當湧泉以報」，目前受家扶幫忙，經濟上無法協助，但能力所及，盡可能協助」經常帶領兩位女兒，協助家扶在琉球島上的服務，用已身回饋。

▲王玉玲媽媽教移工講台語。（圖／屏東家扶中心提供）



東南亞新住民女戰士－王玉玲媽媽

印尼籍的玉玲媽媽嫁到台灣十餘年，孩子的父親不負扶養責任，公婆也因玉玲媽媽的身分，從未給予好臉色與尊重，雙方協議離婚後，玉玲媽媽帶著兩兄妹獨立生活，玉玲媽媽為了要照顧兩兄妹，四處打零工貼補家計，目前在移工仲介公司擔任翻譯員維持家庭生計。

為照顧跨海來到台灣的印尼移工，早日適應台灣生活，玉玲媽媽每周在東港清真寺開辦台語課，讓移工學習台灣的生活用語，透過聚會，了解移工生活，希藉由自身的力量，鼓勵同鄉的姐妹、在台工作的移工，更早適應台灣的生活，減少與雇主的隔閡；平常也會帶著孩子協助推廣新住民市集，期待藉由印尼傳統樂器、 童玩及舞蹈表演，讓印尼文化在社區中紮根，讓更多人認識不同的新住民文化，也讓新住民二代，透過參與，更認同及了解源自家長的根與源；一路走來，玉玲媽媽堅毅不拔的生活態度，也成為許多新住民的典範。

一隻手撐起孩子的一片天-蔡明春爸爸

明春爸爸早年因高屏大橋工安意外而摔落橋下，導致右手及右腳截肢，之後夫妻離婚；離婚後的明春爸爸自覺沒時間悲傷、憤怒，很快收起悲傷，學習倚靠一隻手、一隻腳來翻身、起床與行走，不希望意外，讓年幼子女無人照顧，雖然行動不便，但為了孩子的成長，明春爸爸付出比平常人多好幾倍的努力；重新學習用左手左腳開車，用所學的電銲技巧，改良了符合自己需求的螺絲帽機械模具，方便在家中製作代工，靠自己的力量，賺取家用。

十多年來，不時因過往截肢伴隨而來的幻肢痛、離異後的失落及照顧孩子的養育責任，但明春爸爸從不在孩子面前怨天尤人，而是用樂觀的態度面對這場意外，兩位子女在校成績表現佳，女兒也因家庭的影響，在村莊擔任志工，照顧弱勢家庭子女，父親勇敢的生命力，給予子女正向影響，期待透過明春爸爸的生命故事，影響更多生命。

歲末之際，家扶邀請社會大眾認捐幸福物資包(每份1300元，內含民生物

資及小家電)，一起傳遞愛與祝福給所有扶助家庭，期待有力的您，一起認捐，讓屏東家扶中心的受助家庭，感受社會溫暖，勇敢跨越生命挑戰，面對未來

有意可洽屏東家扶中心 7537123