日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

▲日本出現入冬以來首例禽流感。（圖／達志／示意圖）



記者王佩翊／綜合報導

日本秋田縣政府10日宣布，橫手市某養雞場的雞隻9日在禽流感簡易檢測中，被驗出陽性反應，而基因檢測結果也呈陽性。這是日本今年入冬以來出現的首例禽流感案例，中央政府已經在首相官邸緊急召開相關閣僚會議，而地方政府也已開始對當地14.3萬隻雞隻進行撲殺作業。

根據《共同社》報導，發生禽流感的養雞場獸醫9日上午主動聯繫秋田縣的家畜保健衛生所。獸醫表示，雞隻死亡的數量突然增多，而在對其中13隻雞隻進行簡易檢測後，發現有12隻呈現禽流感陽性。

首相岸田文雄10日凌晨緊急指示收集當地的訊息，同時要求農林水產省等部分共同合作，以採取迅速且徹底的防疫措施。為了確保秋田縣徹底執行撲殺作業等防疫措施，農林水產省10日也派遣副大臣中村裕之前往當地坐鎮。

中央政府則在首相官邸的危機管理中心設置了情報聯絡室，包含官房長官松野博一、農林水產大臣金子原二郎都出席了閣僚會議。松野博一在會議中強調，由於未來其他地區也可能出現禽流感，因此政府一定會團結一致，採取萬全措施以防止疫情擴散。

另一方面，秋田縣已經禁止發生禽流感疫情的養雞場方圓10公里內的所有養雞場，將雞隻或雞蛋運往外地，同時也要求自衛隊到場支援。目前秋田縣正在執行雞隻撲殺作業，預計有14.3萬隻蛋雞將會遭到撲殺。

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