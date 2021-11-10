安倍晉三計畫訪台！　傳為制衡「親中派」首相岸田文雄、外相

▲日本前首相安倍晉三（左）與現任首相岸田文雄（右）。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

根據《Daily新潮》獨家報導，日本親台派前首相安倍晉三有望安排在明年訪台，而此舉也被認為是要牽制新首相岸田文雄與親中派的新任外務大臣林芳正。事實上，安倍晉三作為親台議員聯盟「日華議員懇談會」的顧問，他的一舉一動都備受注目，他也曾在接受日媒採訪時稱，「如果情況允許，希望能親自到李登輝前總統的墓前祭拜。」充分表現出與台灣間的羈絆之情。

▲前日本首相安倍晉三93歲的母親，第4度出席駐日代表處的國慶活動。（圖／取自謝長廷臉書）



報導中提到，台北駐日經濟文化代表處10月為了慶祝國慶，特別舉行相關典禮，儘管安倍並未親自出席，但他的母親安倍洋子卻現身。不僅如此，安倍晉三也傳出，將於明年親自訪台，而這也被視為是為了牽制新任首相岸田文雄與外務大臣林芳正的親中立場，特別是林芳正本人更是日中友好議員聯盟的會長。

資深媒體人則分析，安倍晉三將重返政壇擔任自民黨細田派的下任會長，另外他也受到首相岸田文雄的委託，預計於12月上旬作為特使前往馬來西亞，未來則會逐漸重啟政治活動。

另一方面，此次被岸田文雄任命為外務大臣的林芳正，也被視為是岸田即將培養的新接班人，因此安倍作為「擁立國王者（Kingmaker，一直能夠影響國家領導人位置的關鍵人物）」，勢必要開始行動，以與其抗衡。

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