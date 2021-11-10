環球科大心願樹募資45萬　號召愛心助學圓夢

▲環球科大心願樹走過15個年頭，今年與世界華人工商婦女企管協會大台中市分會，一起催生出「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，號召愛心助學，獻上最直接的幫助與真摯的祝福。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

環球科技大學與愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會及台中市醫師夫人聯誼會，聯合發起「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，延續16年來的「心願樹活動」持續關注兒童受教議題，總共匯集45萬元幫助雲林家扶經濟弱勢學子，環球心願樹的築夢之旅能以更高、更寬廣的視野延續愛心。

環球科大創辦人許文志表示，這項捐贈典禮讓心願樹更添加耶誕氣息而發光發熱，以更實際行動幫助更多學子就學。環科大董事長許淑敏指出，在耶誕來臨前以實際的助學捐贈，圓更多學子就學與就業，突破困境邁向光明，環球科大心願樹走過15個年頭，今年與世界華人工商婦女企管協會大台中市分會，一起催生出「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫，號召愛心助學，獻上最直接的幫助與真摯的祝福。

▲環球科技大學與愛妮雅化妝品集團、世界華人工商婦女企管協會大台中市分會及台中市醫師夫人聯誼會，聯合發起「千元築夢、助學有愛」圓夢計畫。（圖／記者蔡佩旻攝）

愛妮雅集團總裁陳威中表示，很高興能與環球科大一起投身公益活動，可與世華大台中市分會和台中市醫師夫人聯誼會一起幫助到雲林家扶的青年學子們，體驗用教育翻轉貧窮，也是回饋社會最大信念。

世華大台中分市會游春淑會長說，「心懷世界、掌握脈動」是世界華商婦女的共同宗旨，藉由助學行動以提升家扶青年學子的競爭力，不讓這些孩子們在世界潮流與知識中落後及缺席，這也是世界華商婦女們所殷殷企盼、致力達成的目標。」

台中市醫師夫人聯誼會楊琇婷會長表示，台中市醫師夫人聯誼會已經好幾年參加環球心願樹活動，會裏月月有公益活動，能為家扶孩子的教育盡一份心力，我們很樂於參與。

雲林家扶主委陳燦勳代表受贈，陳燦勳說，幫助學子積極求學效益遠超乎我們想像，尤其最近幾年家扶青年優秀表現，有在榮總擔任住院醫師、有馬上就接到台積電研發部門的工作機會、更有在科技人工智慧部門工作、國立高中擔任數學老師等，雲林家扶感謝各界助學鼓勵，得以開展全新人生，是自立脫貧最佳實例。

▲環球科大創辦人許文志表示，這項捐贈典禮讓心願樹更添加耶誕氣息而發光發熱，以更實際行動幫助更多學子就學。（圖／記者蔡佩旻攝）



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