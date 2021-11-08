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慈善會15萬送暖「炒」給力　溫馨助雲林家扶家庭歲末好「鍋」冬

▲陳玉雪會長更與會友用即將贈送給家庭的「炒鍋」當場下廚，炒出幸福且繽紛佳餚，象徵陪伴雲林家扶家庭都能夠溫馨好鍋冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳玉雪會長更與會友用即將贈送給家庭的「炒鍋」當場下廚，炒出幸福且繽紛佳餚，象徵陪伴雲林家扶家庭都能夠溫馨好鍋冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

在疫情影響下社會經濟重創，雲林家扶要所需匯集的各項民生物資至目前「沒有一項到位」， 育達慈善會感嘆，募款捐款確實不易，獲知雲林家扶即將在12月5日歲末送服務家庭鍋子，即刻號召慈善會大家響應，共15萬元專程送抵雲林家扶，炒出幸福溫馨好鍋冬，也期許各界響應讓雲林家扶盡快達標。

雲林家扶主任廖志文表示，感謝育達慈善會12位夥伴蒞臨捐贈，疫情讓人疏離，更讓社會的弱勢關懷幾乎停滯，育達慈善會夥伴掛心年關將近。廖志文指出，之前疫情嚴峻服務家庭民生物資所需更多，而歲末冬暖活動雲林家扶僅籌措3成經費，其各項民生物資不足的擔憂，也極呼為服務的約1000戶家庭響應做愛心。

家育達慈善會會長陳玉雪集結15萬元善款，讓雲林家扶採購「炒鍋」送給服務家庭。育達慈善會陳玉雪會長表示，雲林家扶歲末活動物資、經費籌措告急艱困，會友攜15萬元挹注支持，期待能一起與社會大眾關切社會照顧，不要因疫情中斷了社會關懷。

雲林家扶特別致贈感謝狀由育達慈善會會長陳玉雪代表接受，感謝育達慈善會長期以來對雲林家扶及時關懷，今年因疫情關係忍痛取消歲末冬暖園遊會愛心攤位的擺設，但仍維持充滿溫暖的歲末禮品及民生物資發放，在12月5日虎尾農博園區~『炒』出幸福，溫馨好「鍋」冬、歲末冬暖活動幸福升溫，期待民眾響應雲林家扶歲末溫馨炒鍋計畫，與民生物資捐贈為服務家庭帶來前進的曙光，或洽電05-6323200雲林家扶中心  。

▲陳玉雪會長更與會友用即將贈送給家庭的「炒鍋」當場下廚，炒出幸福且繽紛佳餚，象徵陪伴雲林家扶家庭都能夠溫馨好鍋冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲陳玉雪會長更與會友用即將贈送給家庭的「炒鍋」當場下廚，炒出幸福且繽紛佳餚，象徵陪伴雲林家扶家庭都能夠溫馨好鍋冬。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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