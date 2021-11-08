雲林全裸男清晨撞見紅衣大媽　2人都嚇到！尷尬場面笑翻網友

▲褒忠鄉一處巷弄內出現一名裸身男子散步，嚇壞附近住戶婦人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣褒忠鄉8日清晨一處巷弄內出現「遛鳥男」，遭一名身穿紅外套婦人正要出門撞見，兩人都驚呆，裸體男子瞬間無處可躲，婦女本來要當沒看見，往前走兩步又轉身往屋內走，尷尬畫面曝光後，引起網友討論。

褒忠鄉一處農村巷弄內，一早清晨約4點多出現一名全裸的男子，毫無遮掩地沿著巷子行走，一名住戶穿著紅外套家裡走出疑似正要出門，一個抬頭便撞見遛鳥男就差幾步距離，透過監視器畫面拍攝，當下裸身男子似乎也大受驚嚇，直覺反應準備轉身逃跑，卻又閃躲不及，只好尷尬地繼續往前走。

而紅衣婦人驚嚇停頓後，疑似想鎮定離開，但走兩步卻又趕緊回頭進屋內，短短幾秒遛鳥俠撞見紅衣婦的有趣畫面PO上網，引來熱議。有網友說，這名溜鳥男可能也住附近；也有人說他可能是為了養生，天未亮起了個大清早，全裸運動準備吸取天剛拂曉的天地晨露之氣，藉以養生；但有人認為全裸養生也太扯了，不嚇死人才怪。

對於裸身男子涉及妨害風化，警方於貼文處留言表示將會清查，找出遛鳥俠說清楚；而該篇貼文在引發網友熱議後目前已刪除。

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