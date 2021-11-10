給魚不如給釣竿　單親三寶媽靠「安心即時上工」紓解困境

▲吳小姐非常珍惜得來不易的工作機會，工作態度積極主動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名吳姓單親媽媽獨自扶養三個孩子，原本從事居家到府清潔服務的她，在5月中因新冠肺炎疫情影響，收入一夕歸零，頓時讓她每天壓力大到無法入眠。所幸藉由勞動力發展署雲嘉南分署提供就業服務，運用安心即時上工計畫，目前於某國小學擔任清潔工作人員，讓吳小姐一解生計燃眉之急。

單親媽吳小姐今年34歲，獨自扶養正值青春叛逆期的老大老二、及剛上幼兒園的老么，為了照料孩子們，工作時間被侷限，在經濟及生活都沒有後援的情況下，能選擇的工作有限，一年多前以曾經從事居家清潔的工作經驗獨立接案，未料5月中開始受到疫情影響，客戶暫停清潔工作，讓吳小姐頓失收入來源。

「與其像無頭蒼蠅胡亂求職，不如找專業的機構幫忙」吳小姐說，大約整整2個月找不到工作，最後藉由分署與社福中心的合作轉介服務機制，轉介至虎尾就業中心求職，就服員王婉綺幫小涵進行就業優勢分析後，建議她先登記「安心即時上工」職缺，最後如願進入國小擔任清潔服務工作，目前已穩定上工4個月，經濟困境暫時獲得紓解。

「我把學校當自己家，希望小朋友在乾淨安全的環境下學習！」吳小姐表示，現在非常珍惜現在的工作，除了協助清理校園人行道上的樹葉殘枝，還主動幫學校修理壞掉的紗窗、剷除青苔，就連洗手台上的磁磚縫隙，也被她從黑刷到白。積極主動的態度連校方也讚不絕口，甚至希望計畫結束後可以把她留在學校繼續服務。

雲嘉南分署長劉邦棟說明，分署積極與縣市政府社福中心合作，協助弱勢族群，提供駐點諮詢與轉介媒合服務，才發現許多低(中低)收入民眾常有誤解，以為一但有工作收入，會被取消補助資格，其實只要參與政府的服務措施，就業所得可免計入家庭總收入及家庭財產，最長4年，且不影響原低(中低)收入戶資格，劉邦棟也歡迎有就業需求、職業訓練服務的民眾可就近向雲嘉南轄區的就業中心尋求協助，或撥06-6985945洽詢。

▲吳小姐發揮清潔專長，把校園洗手台的磁磚縫隙從黑刷到白，讓孩童能在乾淨安全的環。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►環球科大心願樹募資45萬 號召愛心助學圓夢

►AI推動工廠安管及節能減排 台塑企業麥寮工業園區工廠總體檢成果發表

►企業家回鄉捐救護車 雲林消防局年底前全數汰換舊車

►高中同窗一別50載 台商求助台西警找人...警所同學會令人動容