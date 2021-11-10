首例！供電設備遭夜鷺「屎攻」　雲林三鄉鎮大跳電影響5萬戶

▲雲林西螺昨夜大跳電，中山高西螺交流道附近頓時陷入一片黑暗。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺鎮、二崙鄉、莿桐鄉昨（9日）晚間9點33分突然發生大跳電，約影響5萬戶，雖僅數分鐘但臉書、社群一片哀嚎、國道用路人也被突然來的漆黑嚇一大跳。嘉南供電區營運處指出，停電原因疑似夜鷺飛越供電設備，排泄鳥糞落在「匯流排之支持礙子設備」所導致，台電嘉南供電區營運處也是首次遇到。

昨夜跳電所影響範圍於莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉，共約5萬用戶，嘉南供電區營運處緊急從崙背鄉二次變電所供電，在3分鐘內、9點36分復電。嘉南供電區營運處從台南新營調派1輛吊車、20多名工作人員立刻連夜前往斗六市久安里搶修，至今日凌晨2點37分才完成備品更換。

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▲疑似夜鷺飛越供電設備，排泄鳥糞落在「匯流排之支持礙子設備」所導致，台電嘉南供電區營運處也是首次遇到。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉南供電區營運處副處長鄭凱中表示，跳電後緊急勘災搶修，發現雲林變電所6萬9000伏特的發電設備上有一坨大鳥糞，鳥糞導致高壓匯流排之支持礙子設備發生弧光接地，匯流排相關保護電驛動作造成停電。影響範圍波及莿桐鄉、西螺鎮、二崙鄉約5萬用戶，嘉南供電區營運處緊急從崙背鄉二次變電所供電，3分鐘內，在9點36分復電。

圖來的跳電狀況在臉書及line社群掀起一片討論，各處網友都在詢問「為何停電」，有網友貼出在國道上烏漆墨黑的照片，也有人打趣說還以為是沒繳電費，所幸在台電人員緊急應變搶修下迅速復電，而供電設備遭鳥糞炸彈攻擊，也是台電嘉南供電區營運處也是首次遇到。

▲雲林西螺大跳電，嘉南供電區營運處從台南新營調派1輛吊車、20多名工作人員立刻連夜前往斗六市久安里搶修，至今日凌晨2點37分才完成備品更換。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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