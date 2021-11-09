高中同窗一別50載　台商求助台西警找人...警所同學會令人動容

▲一名洪姓台商（綠衣），想憑藉40多年前的印象想找同學，卻因日轉星移街景大不同，而以為此生無緣再相見的時候，抱著一絲希望向警方求助助，果真找到昔日同窗相見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

一名洪姓台商在中國經商事業有成，每每想起曾在位於雲林四湖鄉的同學家中居住，並受到如同家人般的照顧，如今卻音訊全無，如此地起心動念於日前隻身前往四湖鄉，想憑藉40多年前的印象想找同學，卻因日轉星移街景大不同，而以為此生無緣再相見的時候，抱著一絲希望向警方求助助，果真找到昔日同窗相見。

65歲的洪姓男子長期於中國從商，近日返臺想起40多年未見的「彰化高工」同窗鄭姓好友，毅然鼓起勇氣獨自駕車尋找，惟僅憑藉40年前獨自從台中市草屯區騎車至雲林四湖鄉的模糊記憶，且街景亦改變大為不同，因此苦無對策而至四湖分駐所尋求協助，員警先請洪男坐下休息喝茶，並請其仔細回想有無線索提供給警方，起初因告知住處錯誤，因而一度陷入膠著。

四湖分駐所所長蔡宗錡、巡佐林宏頴及警員林瑞銘為其行為也深受感動，憑著鮮少資料積極比對，針對可能對象撥打電話詢問確認。鄭姓男子接到警方電話時，激動地表示確實為洪男多年未見的好友，立即趕至分駐所與其見面，兩人在派出所見面時內心有一種說不出的感動，聊天中洪男於就學時曾來過鄭男家居住，懷念當時其家人很照他，此起了動機從中國來感謝他。

兩人警局短暫寒暄中立即交換聯絡資料，也讓這趟尋友記圓滿達成，讓這段40多年同窗情誼能永續長存，兩人對於警方能視民如親的協助感到讚許及肯定。 分局長黃念生肯定同仁秉持同理心、發揮為民服務熱忱，能迅速找到民眾失聯朋友，充分發揮了警察助人的精神，適時為民伸出援手，建立警察親民便民與愛民的良好形象。

▲洪姓台商與鄭姓男子兩人於警局短暫寒暄中立即交換聯絡資料，也讓這趟尋友記圓滿達成，讓這段40多年同窗情誼能永續長存，兩人對於警方能視民如親的協助感到讚許及肯定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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