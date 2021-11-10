快訊／北市議會通過重新發放「重陽敬老金」　金額由市府自訂

▲台北市議會國民黨、民進黨團都支持恢復發放重陽敬老金。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，引發不少長輩不滿。台北市議會國民黨團日前重啟審議冰凍2年的「台北市重陽禮金致送自治條例」，市議會10日進行審議，包含藍、綠以及小黨、無黨議員等幾乎全員到齊。最終，在佔多數的藍綠黨團都投下同意票的狀況下，48人同意、4人反對、5人棄權，通過重新發放重陽敬老禮金。不過，北市府發言人陳智菡表示，北市府將提出覆議。

柯文哲在上任後取消每年1500元的重陽敬老金，改發放每年480點數的敬老卡，長者可藉此搭乘大眾運輸工具、購買市府所轄場館門票等，鼓勵長者多走出家門活動。

但受疫情影響，長者的480點敬老卡點數用不完，北市府因此改推1500元敬老愛心儲值金回饋給長者。但3日議會協商相關預算時，國民黨團將擱置許久的重陽敬老金議案重新放入協商項目當中，不過協商時仍未有結論。

台北市議會今天召開大會，正式處理此案，基本上包含藍、綠以及小黨、無黨議員幾乎全員到齊，最終以48人同意、4人反對、5人棄權，過半同意的狀況下，通過恢復發放重陽敬老金。但此案仍給北市府彈性，並未明列發放金額，僅決議由市府訂定之。