快訊／柯文哲擬提「重陽敬老金」覆議　藍綠示警：沒通過要下台的

▲台北市議會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，雖然改以點數形式推行有更多的使用空間，但仍有不少長輩感到不滿。台北市議會10日下午通過審議，要求市府重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。針對北市府回應將提出覆議，藍綠黨團都提醒並對柯文哲提出示警，強調覆議不只通過難度高，更是有與民意對抗的意涵，若提出後又不通過，這是要負政治責任下台的。

國民黨團書記長王欣儀表示，國民黨團認為把案子法制化，綜合大家的意見後，納入40％的排富，過去發放重陽敬老禮金時，約有3％左右的人不會領取，而訂40％的排富門檻約佔1.5％的人，沒想到還有其他黨議員提出要按照原本「無排富」的版本，我們更歡迎。

值得注意的是，過去同樣反對發放的民進黨團，在今天則是投下同意票。黨團總召梁文傑說，此案法規委員會已經討論非常多次，後來黨團決議支持法規委員會提出的案子，主要是因為法規委員會的案子，給了市府很大的彈性空間，金額可以自行決定，也就是若財政狀況不佳的話可以發少一點。

對於排富的問題，梁文傑說，實際上其他縣市在發敬老金時也都沒有排富，若長者有房子或是子女有房產，排富條款設下去的話很難有人領得到，這樣恢復重陽禮金沒什麼意義，因此不要對貧富差距設限。

談到柯文哲表示將提出覆議，王欣儀表示，這是需要審慎考量的政治動作，提出覆議等於要和議會對抗、對立，「如果他們提出覆議，但又不通過的話，這是要負政治責任下台的，希望市府審慎考慮」。梁文傑也表示，柯文哲是否要提覆議給他自己決定，但要通過的話要獲得3分之2的議員同意，難度很高。

社民黨苗博雅則表示，通過重陽敬老金自治條例的討論程序有問題，所有重大公共政策應該要公開透明，不應該透過政黨協商密室中做出結論，重陽敬老金在政黨協商沒結論，今天的討論時間也不充分，國民黨團提排富修正動議時，我們想研究到底多少人會被排富門檻所排除，現場完全沒有任何答案。

另外，她也質疑，市政府官員一反常態，都不知道躲到哪裡去？3位副市長沒有任何一個人到現場跟議員說明市府版本，沒有任何一個官員出來捍衛市政府政策，這樣的態度讓我們感受到柯文哲市長並沒有決心捍衛政策，甚至民眾黨議員今天也是有簽到、不出席、不投票，令人懷疑市政府對這議題態度到底是什麼？

台北市長柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，引發不少長輩不滿，台北市議會國民黨團日前重啟審議冰凍2年的「台北市重陽禮金自治條例」，議會10日進行審議，包含藍、綠以及小黨、無黨議員等幾乎全員到齊。最終，在佔多數的藍綠黨團都投下同意票的狀況下，48人同意、4人（黃玉芬、邱威傑、林亮君、苗博雅）反對、5人（林穎孟、吳沛憶、林世宗、徐巧芯、陳建銘）棄權，通過重新發放重陽敬老禮金。