柯文哲擬提「重陽敬老金」覆議　王鴻薇：民眾黨也沒投反對票啊！

▲台北市長柯文哲。（圖／民眾黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台北市議會10日下午通過審議，決定重新發放重陽敬老金，金額可由市府自訂。針對北市府回應將提出覆議，台北市議員王鴻薇表示，過去附和不重發敬老金的民進黨議員，幾乎都投下贊成票、具有民眾黨籍或是親民眾黨的議員不是棄權就是跑不見，「柯P你還要提覆議案嗎？」

柯文哲上任後取消每年1500元的重陽敬老金，雖然改以點數形式推行有更多的使用空間，但仍有不少長輩感到不滿。今台北市議會通過審議，決定重新發放重陽敬老金，對此，柯文哲表示將提出覆議。

對此，王鴻薇指出，過去在議會裡曾經附合你不重發敬老金或是一再高喊要排富的民進黨議員，今天幾乎都投下了贊成票。甚至連具有民眾黨籍或是親民眾黨的議員，不是棄權就是跑不見了，「柯P你還要提覆議案嗎？」

王鴻薇表示，國民黨為了讓自治條例能夠順利過關，並且兼顧社會觀感，所以提出臨時修正動議，在原條文增加了排富條款，但過去一再高喊要排富要排富的在野黨和民進黨，竟然投票反對排富。

王鴻薇指出，議會是合議制，所以最後通過了是沒有排富的自治條例。國民黨已經回應了其他政黨過去的訴求，「今天是你們這些過去喊得震天價響，背叛了昨天的自己。」

對於重陽敬老金提案，民進黨團總召梁文傑說，此案法規委員會已經討論非常多次，後來黨團決議支持法規委員會提出的案子，主要是因為法規委員會的案子，給了市府很大的彈性空間，金額可以自行決定，也就是若財政狀況不佳的話可以發少一點。

對於排富的問題，梁文傑說，實際上其他縣市在發敬老金時也都沒有排富，若長者有房子或是子女有房產，排富條款設下去的話很難有人領得到，這樣恢復重陽禮金沒什麼意義，因此不要對貧富差距設限。