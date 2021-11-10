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王必勝小三「PO照留鐵證？」　苦苓揭幽微心態：其實很可憐

▲▼王必勝小三。（圖／翻攝自東森新聞）

▲王必勝已與小15歲的林姓護理師結束不正當關係。（圖／翻攝自東森新聞）

記者周亭瑋／綜合報導

衛福部醫福會執行長王必勝陷外遇風暴，如今他打破沉默，除了五度向妻子尤香玉道歉外，也斬斷這段不倫戀。談到小三為何PO出隱晦照片，成為日後擊垮兩人的證據，作家苦苓坦言，這種心態其實蠻值得同情的，「因為這種愛最慘！」

苦苓在新聞節目《新聞挖挖哇》提到，他並不認為王必勝很快樂，「大家常講齊人之樂，可是齊人一點都不樂，因為愛的可貴就是可以向全世界公開，這種愛最慘，就是不能讓人家知道。」

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至於小三為何在社群PO出隱晦的合照，最後也成為鐵證，把王必勝害得這麼慘？苦苓認為，這是小三的一種幽微心態，「妳應該不想害他？想繼續1個月拿6萬，他還可以來看妳9次，然後抱小孩，牽妳的手，那為何做這些事情？因為我不要做一個幽靈，不要沒有人看得到我。」

▲部立桃園醫院「清零計畫」5日中午採檢結束，王必勝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲沉默12天，王必勝與妻子一同接受專訪。（圖／記者沈繼昌攝）

苦苓直言，女孩子交往，最氣的事情就是見不得人，所以只好含蓄、婉轉地發照片，只是在說明「我是存在的」，但同時又不想被人發現，主要還是希望男生不能忽視她。

最後，苦苓也不禁感慨，「我覺得這種心態有時候蠻值得同情的，其實很可憐，所以大家千萬不要羨慕，什麼愛情中勝利的是小三，然後覺得小三1個月拿6萬、10萬，工時短工資高，經常有什麼福利的，但妳永遠不能露在光天化日之下。」

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