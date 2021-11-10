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王必勝認了關係「不適當」　網見小三回應火更大：別再辯解一堆

▲部立桃園醫院「清零計畫」5日中午採檢結束，王必勝回覆媒體詢問。（圖／記者沈繼昌攝）

▲王必勝承認與林女的關係「不適當、不應該」。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部醫服會執行長王必勝陷入外遇風暴，疑與小15歲的林姓護理師生下一女。王必勝起初只承認與林女是認識很久的同事，後來則表示這段「不適當、不應該」的關係已經結束；針對王必勝的說法，背負小三罪名的林女也回應了。

根據《鏡週刊》報導，王必勝說他與林女「不適當、不應該」的關係已經結束；林女在王必勝受訪後，主動聯繫週刊證實此說法，王必勝以「不適當」來形容兩人之間的關係，她以「嗯嗯」來回答，至於兩人的交往過程，她則不願多談。

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回顧整起事件，王必勝10月26日被爆料與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，且對方疑似替他生下一名女兒。王必勝與護理師母女不分平日、假日出遊或至住處探視，互動親密形同一家人。

與林女的關係，王必勝起初結巴說道，婚外情是沒有的事情，「我沒有辦法再回答了。」一小時後，王必勝則說他和林小姐是認識很久的同事，且認識對方家人，但孩子不是他的，女娃是前男友的小孩；他最後更強調，他和太太感情很好，只是自己本來就很喜歡小孩，這真的是誤會。

▲▼指揮中心醫療應變組副組長王必勝今早前往華中橋下北農前進指揮所，與台北市長柯文哲、副市長黃珊珊就台北市現有幾個市場的疫情管控做溝通協調。（圖／記者湯興漢攝）

▲王必勝起初強調他與林女只是同事關係。（資料照／記者湯興漢攝）

王必勝當時雖強調他與林女只是同事關係，然而從週刊拍攝的照片可見，王必勝9月26日一手抱著女娃，一手則牽著林女，看似關係匪淺。

王必勝6日接受《鏡週刊》訪問時則表示，此段「不適當、不應該」的關係已結束。他雖未否認與小孩的關係，但強調尊重林女意願，林女不希望孩子被討論，「我想我尊重她」。至於兩人關係，王必勝說已與林女討論過，也徵詢過太太意見，已解決、結束了。

此外，王必勝的妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉也首度打破沉默回應，這件事對她傷害很深，目前並沒有原諒對方，不過婚姻關係複雜，她受訪只是要告訴外界，這是她的隱私，她沒義務向不認識的人交代。

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲對於王必勝、林女說法，網友大多無法苟同。（圖／記者林敬旻攝）

消息曝光後，讓不少網友都看傻眼，紛紛在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「小三不是說是被設計，之前說的都是自己的幻想嗎」、「錯了就認了，別再辯解一堆」、「真突然，下次別一開始就說謊了」、「你終究要承認的，為什麼不一開始承認，況且，承認得如此不乾不脆，小孩是不是你的也沒說」、「如孩子是他的，之前不承認，推給說是別人所生，那可謂不認子？很不負責任」、「一開始就承認道歉不就好了」。

而針對太太的回應，不少網友也大讚很理性，「夫人做得好，給她私人空間吧」、「比起只會到處哭給別人看的，這位正宮實在令人敬佩」、「尤醫師非常美、超級優秀」、「正宮夫人做得好，給她私人空間吧，閨房之事外人是沒有資格說三道四的」。

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