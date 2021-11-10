王必勝認了關係「不適當」　網見小三回應火更大：別再辯解一堆

▲王必勝承認與林女的關係「不適當、不應該」。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者曾筠淇／綜合報導

衛福部醫服會執行長王必勝陷入外遇風暴，疑與小15歲的林姓護理師生下一女。王必勝起初只承認與林女是認識很久的同事，後來則表示這段「不適當、不應該」的關係已經結束；針對王必勝的說法，背負小三罪名的林女也回應了。

根據《鏡週刊》報導，王必勝說他與林女「不適當、不應該」的關係已經結束；林女在王必勝受訪後，主動聯繫週刊證實此說法，王必勝以「不適當」來形容兩人之間的關係，她以「嗯嗯」來回答，至於兩人的交往過程，她則不願多談。

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回顧整起事件，王必勝10月26日被爆料與一名小15歲的林姓護理師外遇多年，且對方疑似替他生下一名女兒。王必勝與護理師母女不分平日、假日出遊或至住處探視，互動親密形同一家人。

與林女的關係，王必勝起初結巴說道，婚外情是沒有的事情，「我沒有辦法再回答了。」一小時後，王必勝則說他和林小姐是認識很久的同事，且認識對方家人，但孩子不是他的，女娃是前男友的小孩；他最後更強調，他和太太感情很好，只是自己本來就很喜歡小孩，這真的是誤會。

▲王必勝起初強調他與林女只是同事關係。（資料照／記者湯興漢攝）

王必勝當時雖強調他與林女只是同事關係，然而從週刊拍攝的照片可見，王必勝9月26日一手抱著女娃，一手則牽著林女，看似關係匪淺。

王必勝6日接受《鏡週刊》訪問時則表示，此段「不適當、不應該」的關係已結束。他雖未否認與小孩的關係，但強調尊重林女意願，林女不希望孩子被討論，「我想我尊重她」。至於兩人關係，王必勝說已與林女討論過，也徵詢過太太意見，已解決、結束了。

此外，王必勝的妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉也首度打破沉默回應，這件事對她傷害很深，目前並沒有原諒對方，不過婚姻關係複雜，她受訪只是要告訴外界，這是她的隱私，她沒義務向不認識的人交代。

▲對於王必勝、林女說法，網友大多無法苟同。（圖／記者林敬旻攝）

消息曝光後，讓不少網友都看傻眼，紛紛在《ETtoday新聞雲》粉專底下留言表示，「小三不是說是被設計，之前說的都是自己的幻想嗎」、「錯了就認了，別再辯解一堆」、「真突然，下次別一開始就說謊了」、「你終究要承認的，為什麼不一開始承認，況且，承認得如此不乾不脆，小孩是不是你的也沒說」、「如孩子是他的，之前不承認，推給說是別人所生，那可謂不認子？很不負責任」、「一開始就承認道歉不就好了」。

而針對太太的回應，不少網友也大讚很理性，「夫人做得好，給她私人空間吧」、「比起只會到處哭給別人看的，這位正宮實在令人敬佩」、「尤醫師非常美、超級優秀」、「正宮夫人做得好，給她私人空間吧，閨房之事外人是沒有資格說三道四的」。