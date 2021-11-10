與大學班對至今30年　仙氣妻分析「王必勝個性」太要命

▲疫情來襲後王必勝多次驚險出任務，尤香玉客觀肯定他的專業表現。（圖／翻攝王必勝臉書）

圖、文／鏡週刊

衛福部醫福會執行長王必勝爆出婚外情，與小15歲的林姓護理師過從甚密，還疑似生下一女。6日他與妻子、台北榮總神經醫學中心癲癇科主任尤香玉共同接受本刊專訪，尤香玉說，如果外人與王必勝接觸過，就會知道王滿好相處，他很有親和力、想照顧所有人，但這樣個性對她來說，反而是缺點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

尤香玉坦言，此事對她傷害很深，他們家原本生活正常，她真的未察覺有異；她思考過事情為何發生，若外人跟王必勝碰過幾次面，就會了解王是個滿好相處的人，「很有親和力、做事給人留餘地，很想照顧所有的人。」但這樣的個性，對她來說卻是缺點，因為這「很容易造成他情感上濫情、不知道分寸、容易妥協」，結果最容易傷害到她。

尤香玉說，她跟王必勝認識30年，他們有很多共同朋友、雙方親友關係也很好，她希望大家能尊重她是一個跟大家一樣的公民，尊重她的隱私，不要對她的事、她家的事情多做無謂的討論。



更多鏡週刊報導

【尤香玉打破沉默3】夫不倫曝光全家遭殃 尤香玉因朋友一句話落淚了

【尤香玉打破沉默】王必勝外遇風波後妻首發聲 尤香玉：我現在沒有原諒他

【尤香玉打破沉默1】出刊前一天才被王必勝告知 尤香玉坦言被傷很深