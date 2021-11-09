成大二年級醫學生「代刀縫傷口」！醫曝驚人內幕：有背景待遇不同

▲成大醫學系一名大二學生因為代刀行為在網路上掀起討論。（資料照／記者林悅攝）

記者閔文昱、嚴云岑／台北報導

成功大學醫學系一名大二男學生日前進入開刀房替病患做縫合，引起各界議論，而成大校方稍早出面回應，術後傷口縫合，是在主治醫師現場指導下進行。對此，有資深外科醫師就表示，醫學生通常是在五、六年級才有機會進入開刀房，但若學生積極爭取，或是家中有特殊背景，那麼待遇可能就會有所不同。

成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合，而事件曝光後，疑似當事人出面怒嗆爆料者，「沒本事就閉嘴」，行徑引發各界議論。對此，成大校方稍早出面回應，稱該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。但台南市衛生局表示，將送衛福部認定。

▲校方強調，該生是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。（圖／記者林悅攝）

有資深外科醫師透露，一般來說大二醫學生還未具備足夠相關知識，因此比較不會有機會進入手術房，等到大三、大四接觸這類知識與技術後，大五、大六才會到手術房觀摩、當助手，不過若學生積極向教授爭取，或是家中有背景，像是父母是醫生或醫界大老，就有可能會有不同待遇的情況發生。

另一名不具名北部醫學院外科教授受訪時表示，醫學教育在臨床實習階段前都屬自我學習，可到實驗室跟著老師做研究，也有機會進刀房觀摩，「理論上都沒有問題」。而大二學生到臨床觀摩，且出現縫合情況，雖然沒有違法，但不符合醫學教育規定。雖然衛福部沒有規範大二學生不能進行縫合，但訓練制度中並無該項目，醫師讓學生施作前，應審酌病人權益，還有學生的能力。

▲有醫師指出，大二醫學生進入刀房替病患做縫合，雖沒有違法但不符合醫學教育規定。（示意圖／達志影像／美聯社）

該名外科教授另指出，主治醫師會讓大二生協助縫合，代表該名學生可能手很靈巧，而縫合過程老師就在現場，出現差錯一定會馬上處理，「造成傷害的可能性很低」。不過就他多年教學經驗觀察，「大五動手做與大二開始練習，對他未來的不具決定性影響」。在他看來，該生有點過於心急了。

《ETtoday新聞雲》接獲消息指出，該名醫學生是一進醫學院就決定走外科，寒暑假同學在玩樂的期間，他都跟著老師在刀房見習，也累積了相關經驗，因此主治醫師才敢讓他「小試身手」，但縫合的僅為表層傷口而非大面積縫合。

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