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成大二年級醫學生「代刀縫傷口」！醫曝驚人內幕：有背景待遇不同

▲台南市警五分局李姓組長疑因心臟問題目前在成大醫院加護病房救治，警界同事、友人十分關心，紛紛集氣祈求李員早日脫險康復。（圖／記者林悅攝）

▲成大醫學系一名大二學生因為代刀行為在網路上掀起討論。（資料照／記者林悅攝）

記者閔文昱、嚴云岑／台北報導

成功大學醫學系一名大二男學生日前進入開刀房替病患做縫合，引起各界議論，而成大校方稍早出面回應，術後傷口縫合，是在主治醫師現場指導下進行。對此，有資深外科醫師就表示，醫學生通常是在五、六年級才有機會進入開刀房，但若學生積極爭取，或是家中有特殊背景，那麼待遇可能就會有所不同。

成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合，而事件曝光後，疑似當事人出面怒嗆爆料者，「沒本事就閉嘴」，行徑引發各界議論。對此，成大校方稍早出面回應，稱該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。但台南市衛生局表示，將送衛福部認定。

▲▼ 成大爆出大二生代刀手術，校方緊急出面澄清 。（圖／記者林悅攝）

▲校方強調，該生是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。（圖／記者林悅攝）

有資深外科醫師透露，一般來說大二醫學生還未具備足夠相關知識，因此比較不會有機會進入手術房，等到大三、大四接觸這類知識與技術後，大五、大六才會到手術房觀摩、當助手，不過若學生積極向教授爭取，或是家中有背景，像是父母是醫生或醫界大老，就有可能會有不同待遇的情況發生。

另一名不具名北部醫學院外科教授受訪時表示，醫學教育在臨床實習階段前都屬自我學習，可到實驗室跟著老師做研究，也有機會進刀房觀摩，「理論上都沒有問題」。而大二學生到臨床觀摩，且出現縫合情況，雖然沒有違法，但不符合醫學教育規定。雖然衛福部沒有規範大二學生不能進行縫合，但訓練制度中並無該項目，醫師讓學生施作前，應審酌病人權益，還有學生的能力。

手術示意圖（圖／達志影像／美聯社）

▲有醫師指出，大二醫學生進入刀房替病患做縫合，雖沒有違法但不符合醫學教育規定。（示意圖／達志影像／美聯社）

該名外科教授另指出，主治醫師會讓大二生協助縫合，代表該名學生可能手很靈巧，而縫合過程老師就在現場，出現差錯一定會馬上處理，「造成傷害的可能性很低」。不過就他多年教學經驗觀察，「大五動手做與大二開始練習，對他未來的不具決定性影響」。在他看來，該生有點過於心急了。

《ETtoday新聞雲》接獲消息指出，該名醫學生是一進醫學院就決定走外科，寒暑假同學在玩樂的期間，他都跟著老師在刀房見習，也累積了相關經驗，因此主治醫師才敢讓他「小試身手」，但縫合的僅為表層傷口而非大面積縫合。

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