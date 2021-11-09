成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

成功大學醫學系一名大二學生被同系學長姐PO文指控，還沒取得醫師執照就替病患進行縫合手術；消息傳開後，一度還出現疑似當事人留言回嗆，「有本事，你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴」。不過，關於是否真的有讓大二學生代為執行縫合，以及這樣的行為是否違法，仍有待進一步查證。

▲成大醫學系一名大二學生因為代刀行為在網路上掀起討論。（資料照／記者林悅攝）

網路社群Dcard上月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，就讀成功大學的PO文者在內容中提到，「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心，這裡集結了各式醫學權威與手術人才，於是你非常放心地動了手術，（但）從手術房醒來後，發現旁邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，那麼各位會怎麼想呢？是會覺得這裡的學生非常強，不需要考醫師國考就有R3的實力？還是會再也不敢來這邊呢？」

這篇文章一公開，隨即掀起網友熱議，並紛紛留言表示，「這樣是合法的嗎？」、「誇張」、「太扯了吧」；甚至還有同校學生指出，這位大二學生曾偷拍實驗室的學姐被抓包，不過，當時事情並沒有鬧大，偷拍文章後來也「消失」了，不知道背景是否有點其他關係，沒想到如今又傳出手術爭議。

▲成大學生PO文聲稱有大二學生幫病患進行縫合手術。（圖／翻攝自Dcard，下同）

接著，在留言區中出現一名同樣是成大的學生直接向醫學系學長姐們開嗆，「我（的）實力就是一切，今天有學長學姐不滿意，要用rules來打壓，有本事，你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴，五大於二只是數學上。」雖然他並未表明自己是否為當事人，但還是讓不少網友感到很傻眼，「開戰啦，幫你截圖備份好了」、「要不要先把生化免疫組織大解病理藥理都修過，國考也pass再出來說大話啊」。

▲疑似當事人的留言。

此外，網友們關注的另一個點是，讓大二學生代為執行縫合是否違法，對此，《東森新媒體ETtoday》尚未取得相關單位回應。不過，文章中有同樣是醫學系的網友留言解釋，在《醫師法》第28條規定中，未取得合法醫師資格卻執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，但在中央主管機關認可的醫療機構，並於醫師指導下實習的醫學院、校學生或畢業生不罰，「實習相當於實作，見習相當於觀摩，法條只要差一個字就差很多」，究竟算不算違法，就看有關單位如何認定了。

▼同校學生抨擊留言嗆聲的B97網友。