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成大大二醫學生被爆代刀手術　囂張嗆學長姊：沒本事就閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

成功大學醫學系一名大二學生被同系學長姐PO文指控，還沒取得醫師執照就替病患進行縫合手術；消息傳開後，一度還出現疑似當事人留言回嗆，「有本事，你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴」。不過，關於是否真的有讓大二學生代為執行縫合，以及這樣的行為是否違法，仍有待進一步查證。

▲台南市警五分局李姓組長疑因心臟問題目前在成大醫院加護病房救治，警界同事、友人十分關心，紛紛集氣祈求李員早日脫險康復。（圖／記者林悅攝）

▲成大醫學系一名大二學生因為代刀行為在網路上掀起討論。（資料照／記者林悅攝）

網路社群Dcard上月16日出現一篇名為「各位可以想像一下」的文章，就讀成功大學的PO文者在內容中提到，「如果說你今天到了某南霸天的醫學中心，這裡集結了各式醫學權威與手術人才，於是你非常放心地動了手術，（但）從手術房醒來後，發現旁邊的醫師格外年輕，一問之下才知道，他是連國考都沒有考過的大二學生，手術的縫線就是他幫你縫的，那麼各位會怎麼想呢？是會覺得這裡的學生非常強，不需要考醫師國考就有R3的實力？還是會再也不敢來這邊呢？」

這篇文章一公開，隨即掀起網友熱議，並紛紛留言表示，「這樣是合法的嗎？」、「誇張」、「太扯了吧」；甚至還有同校學生指出，這位大二學生曾偷拍實驗室的學姐被抓包，不過，當時事情並沒有鬧大，偷拍文章後來也「消失」了，不知道背景是否有點其他關係，沒想到如今又傳出手術爭議。

成大醫學系大二學生被控還沒通過國考，就幫病患進行縫合。（圖／翻攝自Dcard）

▲成大學生PO文聲稱有大二學生幫病患進行縫合手術。（圖／翻攝自Dcard，下同）

接著，在留言區中出現一名同樣是成大的學生直接向醫學系學長姐們開嗆，「我（的）實力就是一切，今天有學長學姐不滿意，要用rules來打壓，有本事，你給我看看你的實力，把我放倒，沒本事就閉嘴，五大於二只是數學上。」雖然他並未表明自己是否為當事人，但還是讓不少網友感到很傻眼，「開戰啦，幫你截圖備份好了」、「要不要先把生化免疫組織大解病理藥理都修過，國考也pass再出來說大話啊」。

成大醫學系大二學生被控還沒通過國考，就幫病患進行縫合。（圖／翻攝自Dcard）

▲疑似當事人的留言。

此外，網友們關注的另一個點是，讓大二學生代為執行縫合是否違法，對此，《東森新媒體ETtoday》尚未取得相關單位回應。不過，文章中有同樣是醫學系的網友留言解釋，在《醫師法》第28條規定中，未取得合法醫師資格卻執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，但在中央主管機關認可的醫療機構，並於醫師指導下實習的醫學院、校學生或畢業生不罰，「實習相當於實作，見習相當於觀摩，法條只要差一個字就差很多」，究竟算不算違法，就看有關單位如何認定了。

▼同校學生抨擊留言嗆聲的B97網友。

成大醫學系大二學生被控還沒通過國考，就幫病患進行縫合。（圖／翻攝自Dcard）

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