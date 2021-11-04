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「藝」同祝賀成大90　攜手台灣戲曲學院展現技藝之美

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

適逢成大90週年校慶，成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出，以藝想天開為發想，結合肢體與道具，除展現傳統特技技藝，更使用現代劇場編排手法，結合舞蹈、戲劇、音樂等元素，表達現代年輕人對生活觀察和想法，引導學生欣賞精緻藝術文化。

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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表演開場以氣勢磅礡的「旗開得勝」拉出序幕，搭配大小旗、飛越、翻騰等表演，製造出雄偉壯盛的軍隊氣勢，接下來的「一抹紅」，更出現「軟功」、「頂技」以及「對手頂」等精彩的傳統技藝項目，令人目不暇給。高難度的表演項目創造出精彩絕倫的感官體驗，緊接著以現代常見的運動項目為主軸，包含「呼拉圈」、「街舞」以及「跳繩」等，巧妙融合傳統技藝與現代元素。壓軸表演「金玉滿堂」以傳統技藝中的人體疊羅漢，搭配武術元素，更是掌聲不斷，獲得滿堂喝采。過程中，也邀請台下師生一同參與表演，體驗傳統技藝，帶給觀眾精彩難忘的藝術洗禮。

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大藝研所助理教授馬薇茜表示，此次促成兩校合作的契機，是因為自己曾在國立台灣戲曲學院任職。藉著成大90週年校慶，邀請民俗技藝學系同學到自己開設的傳統戲曲與表演藝術課程中演出，不僅為成大校慶喝采，也讓學生得以與他校學生交流，增添新穎的表演體驗。

馬薇茜助理教授也分享，這次的「藝遊台灣」表演，與成大90週年的「成就共好」理念不謀而合。希望透過精彩的演出，讓同學理解，一個精彩的演出，背後需要團隊的互相合作、成就共好。

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「不管在表演還是日常生活上，每個人都是一個小螺絲。」例如「金玉滿堂」的人體疊羅漢，若是缺少了任何一個人，表演便會黯然失色，無法成功。因此馬薇茜期待同學觀演的過程中，除了有新穎豐富的感官體驗，也能體認到團隊的重要性，每個人在團隊中，都是不可缺少的元素。必須成就共好，才能完成生活中每一次的考驗。

▲成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，作品「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次傳統戲曲與表演藝術課程，是成大開創的「敘事力」課程之一。成大教發中心主任蔡群立表示，現今社會強調跨領域的學習能力，學生擁有了專業知識後，如何運用、以及如何呈現，是一個重要關鍵。成大開設「敘事力」課程，內容涵蓋「影像敘事」、「簡報技巧」、以及「肢體表演」等多個項目，希望透過多元化的課程，讓學生探索更多不同的表現方式，並運用在所學的專業知識上，發揮「敘事力」。此外，老師亦可搭配15+3的彈性制度，利用學期中彈性的「+3」，讓學生藉由不同的敘事力課程，達到跨領域學習的功效，培養豐富多元的能力。

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