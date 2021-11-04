全台首間老人醫院座落成大　綠建築天后張清華打造療癒智慧建築

▲總統蔡英文（左6）、成大校長蘇慧貞（左5）、建築師張清華（左2）等人出席老人醫院動土典禮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

全台第一間高齡智慧照護醫院「成大老人醫院」近日動土，預計2025年底完工，建築設計由成大校友、九典聯合建築師事務所創辦人張清華帶領團隊設計，融入台南特色的鄰里、巷弄合院元素，每層病房區都有大街小巷、日光室、療癒庭園等，落成後也將是台灣第一間綠建築療癒醫院。

知名綠建築天后張清華是成功大學建築系校友，代表作包括台灣備受稱譽的綠建築圖書館北投圖書館、沙崙綠能科學園區等，作品深受民眾喜愛，常是社群媒體的熱門打卡景點，這次設計台灣首間老人醫院，她以綠色、療癒智慧建築為概念，希望讓醫院看起來不像醫院，反而像是鄰里社區，以明亮綠化的環境，營造病人心情愉悅的氛圍，有助病患早日康復。

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▲老人醫院由綠建築天后張清華（右3）帶領團隊設計，打造療癒智慧建築。

張清華說，成大老人醫院地上12層、地下5層，位在東豐路與林森路交叉路口，是台南市知名的阿勃勒賞綠園，對面就是小東公園，設計上以街角延伸立體綠化，利用層層的綠平台退縮，每層樓都有日光室與療癒庭園，讓病人能有最佳視野與放鬆空間，內部空間的規劃上，則結合台南街道巷弄的特色，病房外的走道加寬，護理站旁也有小城忘憂空間，可以有社交或辦活動等物理治療，讓病患降低壓力。

成功大學校長蘇慧貞在動土典禮上表示，台灣進入智慧醫療的新世代，成大老人醫院將以深化醫病關係為核心要務，結合成大各學院、南科園區及健康照顧網絡等量能，提升民眾健康照護品質，未來成大老人醫院也將推動「大南方」智慧醫療產業鏈的前瞻研發與臨床應用，成為智慧醫療科技的示範基地。

張清華是台南在地人，瞭解在地特色與土地文化帶來的養分，成大是她在建築專業的啟蒙，培養用圖像表達事情的能力與關懷使用者、以及協調自然的設計態度，「讓使用者住進去後會感到快樂、有榮譽感、有驚艷、有被啟發的感覺」，是張清華在設計建築物時的動力。

設計過許多知名建築，張清華說，每做一件案子，都是一次的人生歷練，有些建築類型可能是一輩子只會做一次，因建築從設計到完工短則4年長則10幾年，例如台北華山的高等法院及台中大巨蛋，而問到最滿意的作品，她則説「永遠在下一個」。