深耕十年有成　大觀音亭興濟宮籤詩文化國際會議成大登場

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，「籤詩文化國際學術研討會」，5日於成大文學院舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，5日舉辦「籤詩文化國際學術研討會」，文化部文化資產局長陳濟民、成大副校長兼文學院院長陳玉女、金門大學人文社會學院院長高瑞新等人，都相當肯定學術界和寺廟結合長達10年，讓各界看到宗教信仰文化內涵。

陳濟民局長表示，大觀音亭興濟宮和成大合辦國際學術研討會，10次當中就出席了3次，對於寺廟和學術界結合，實務與理論互相印證相當認同，尤其這次以籤詩文化為討論主題，讓各界了解寺廟的籤詩中所記載的吉凶福禍，蘊含著深厚的宗教文學內涵。

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成大副校長兼文學院院長陳玉女教授，代表校長蘇慧貞出席時表示，大觀音亭祀典興濟宮與成大人社中心合辦學術研討會，已歷時10年，相伴提攜，互為正向提升，成果屢獲國史館台灣文獻館出版獎項，備受肯定，確實已建立了寺廟與大學持續性合作的最佳典範，成就共好。她以自身至寺廟抽籤的經驗說，民眾大都在人生或心情低潮時到寺廟抽籤，祈求明指點迷津，神奇的是也都符合當時的情形，這種籤詩文化相當符合庶民精神信仰。

成大人社中心游素玲主任表示，研究「籤詩文化」，將增進對個人生命經驗以及宮廟文化的認識，甚至在以詩為載體的敘述中，發現在地文化、歷史與文學的足跡和演變，這次研討會能以心理學、文化研究、文學、神學的角度，探討籤詩與人類行為模式間的互動與關聯，有其重要的人文社會意義與價值。

高瑞新院長指出，台南和金門的關係深遠，台南的籤詩文化相當豐富，金門當地的宮廟也是有著相當的籤詩，非常高興金門大學參與這次學術研討會的主辦，加強兩地的宗教和學術交流。

亭宮副董事長侯明福，代表董事長吳漢清致詞，表達感謝再感謝之誠意，成大人事更迭，但都對和宗教合作之事相當支持和肯定，感謝學術界協助宗教，讓宗教信仰的層次提升，透過邀請亞洲各國及兩岸學者專家進行討論，越發發現宗教文化的博大精深。

今年的「籤詩文化國際學術研討會」有11月5日的台南場和11月7日的金門場。「台南場」又分二個會場，A會場是實體會議，B會場則以視訊方式線上進行，共發表一篇林明德〈台灣寺廟籤詩解密──以大觀音亭祀典興濟宮與南鯤鯓代天府為例〉的主題演講和台灣、大陸、日本、韓國、泰國、緬甸、越南、馬來西亞、新加坡、印尼等地學者的十六篇最新研究成果，雖然受到防疫規範限制，但現場與線上仍有約二百位學者學員共同參與。



台南場發表16篇論文，議題內容包括台灣寺廟籤詩解密、各地籤詩來歷調查、干支配應八卦理論、落款籤筒分布、籤詩藥方考述、藥籤醫療文化與防疫概念、占卜衚衕的形成及其社會意義、海外籤詩與在地文化認同、籤詩英譯與國際化、台灣文學館文學籤詩機的現代化呈現等，議題廣泛，引人入勝。

10年來，大觀音亭祀典興濟宮與成功大學（後來加入金門大學），已連續合辦「周懋琦與祀典興濟宮」、「祀典興濟宮暨保生大帝信仰」、「觀音信仰」、「月老信仰」、「虎爺暨動物神祇信仰」、「寺廟文資保存與社會貢獻」、「世界保生大帝信仰」、「亞洲觀音與女神信仰」、「寺廟之美」、「籤詩文化」共10屆學術研討會，舉辦的地點從台南延伸到金門、漳州和越南河內等地。

大觀音亭祀典興濟宮侯明福副董事長表示，「十年有成」，期盼亭宮與成大還能有下一個10年的學術合作。