　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

深耕十年有成　大觀音亭興濟宮籤詩文化國際會議成大登場

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，「籤詩文化國際學術研討會」，5日於成大文學院舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，「籤詩文化國際學術研討會」，5日於成大文學院舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，5日舉辦「籤詩文化國際學術研討會」，文化部文化資產局長陳濟民、成大副校長兼文學院院長陳玉女、金門大學人文社會學院院長高瑞新等人，都相當肯定學術界和寺廟結合長達10年，讓各界看到宗教信仰文化內涵。

陳濟民局長表示，大觀音亭興濟宮和成大合辦國際學術研討會，10次當中就出席了3次，對於寺廟和學術界結合，實務與理論互相印證相當認同，尤其這次以籤詩文化為討論主題，讓各界了解寺廟的籤詩中所記載的吉凶福禍，蘊含著深厚的宗教文學內涵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成大副校長兼文學院院長陳玉女教授，代表校長蘇慧貞出席時表示，大觀音亭祀典興濟宮與成大人社中心合辦學術研討會，已歷時10年，相伴提攜，互為正向提升，成果屢獲國史館台灣文獻館出版獎項，備受肯定，確實已建立了寺廟與大學持續性合作的最佳典範，成就共好。她以自身至寺廟抽籤的經驗說，民眾大都在人生或心情低潮時到寺廟抽籤，祈求明指點迷津，神奇的是也都符合當時的情形，這種籤詩文化相當符合庶民精神信仰。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，「籤詩文化國際學術研討會」，5日於成大文學院舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成大人社中心游素玲主任表示，研究「籤詩文化」，將增進對個人生命經驗以及宮廟文化的認識，甚至在以詩為載體的敘述中，發現在地文化、歷史與文學的足跡和演變，這次研討會能以心理學、文化研究、文學、神學的角度，探討籤詩與人類行為模式間的互動與關聯，有其重要的人文社會意義與價值。

高瑞新院長指出，台南和金門的關係深遠，台南的籤詩文化相當豐富，金門當地的宮廟也是有著相當的籤詩，非常高興金門大學參與這次學術研討會的主辦，加強兩地的宗教和學術交流。

亭宮副董事長侯明福，代表董事長吳漢清致詞，表達感謝再感謝之誠意，成大人事更迭，但都對和宗教合作之事相當支持和肯定，感謝學術界協助宗教，讓宗教信仰的層次提升，透過邀請亞洲各國及兩岸學者專家進行討論，越發發現宗教文化的博大精深。

▲台疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮、國立成功大學人文社會科學中心，連續第10年學術合作，「籤詩文化國際學術研討會」，5日於成大文學院舉行。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今年的「籤詩文化國際學術研討會」有11月5日的台南場和11月7日的金門場。「台南場」又分二個會場，A會場是實體會議，B會場則以視訊方式線上進行，共發表一篇林明德〈台灣寺廟籤詩解密──以大觀音亭祀典興濟宮與南鯤鯓代天府為例〉的主題演講和台灣、大陸、日本、韓國、泰國、緬甸、越南、馬來西亞、新加坡、印尼等地學者的十六篇最新研究成果，雖然受到防疫規範限制，但現場與線上仍有約二百位學者學員共同參與。

台南場發表16篇論文，議題內容包括台灣寺廟籤詩解密、各地籤詩來歷調查、干支配應八卦理論、落款籤筒分布、籤詩藥方考述、藥籤醫療文化與防疫概念、占卜衚衕的形成及其社會意義、海外籤詩與在地文化認同、籤詩英譯與國際化、台灣文學館文學籤詩機的現代化呈現等，議題廣泛，引人入勝。

10年來，大觀音亭祀典興濟宮與成功大學（後來加入金門大學），已連續合辦「周懋琦與祀典興濟宮」、「祀典興濟宮暨保生大帝信仰」、「觀音信仰」、「月老信仰」、「虎爺暨動物神祇信仰」、「寺廟文資保存與社會貢獻」、「世界保生大帝信仰」、「亞洲觀音與女神信仰」、「寺廟之美」、「籤詩文化」共10屆學術研討會，舉辦的地點從台南延伸到金門、漳州和越南河內等地。

大觀音亭祀典興濟宮侯明福副董事長表示，「十年有成」，期盼亭宮與成大還能有下一個10年的學術合作。

►毛小孩用品打折了！貓砂、西莎鮮食罐頭通通有

ET快訊
大量蚯蚓爬滿國小PU跑道！　「堅持不入土」被曬乾
「台日旅遊泡泡」有譜？　陳時中鬆口：雙方積極商議中
醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　 陳時中：一直都有這可能
增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例
陳時中突脫口「這在玩魷魚遊戲？」　全場爆笑
疫苗殘劑放寬！　只有1人也可以開新瓶
北市30多歲女確診　Ct值曝光！感染源待釐清
被小玉換臉A片！　美麗妄娜逆風「選擇原諒」曝原因
首例「莫德納+BNT混打」染Delta　60歲男突破性感染
助陣男遭「指虎猛刺全身1分鐘」　心臟破裂慘死
快訊／今又增1本土！　確診縣市曝光
LIVE／AZ加開預約截止、BNT再到貨　陳時中最新說明
小六畢旅「3天2夜玩花蓮」6250元行程曝　網讚便宜：想去

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

鳳梨友動私刑「不支持，但理解失控情緒」　「拒踩別人屍體蹭熱度」請大家將心比心

太興奮！陸男孩想幫超人打怪物　拿掃帚敲電視一敲秒壞：慘惹...

說好可以又變卦...點得來速被拒絕　聾啞女委屈落淚！大馬肯德基道歉

酒店30歲妹狠殺51歲純情包養男　塞40kg石塊套袋丟河疑全家涉案

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

醫憂台灣疫情「暴風雨前寧靜」　陳時中：一直都有這可能，戒慎恐懼

增4人接種疫苗後死亡！2人打過莫德納　AZ、BNT各1例

趕上流行！陳時中記者會脫口「玩魷魚遊戲？」引爆笑

增6境外移入「2人突破性感染」　接種疫苗廠牌曝光！

陳時中重申春節「10+4」非縮短檢疫時程　為造成訂房困擾致歉

立冬開運祕法大公開！專家曝「1招」財運、桃花一把罩

東區網紅「黑男邱比特」　扮演神秘人士群募正妹愛心助台東自閉兒

宏碁旗下安碁資訊前3季營收5.93億元　每股純益3.54元、年增14.68%

中信兄弟今天若再輸　恐讓出全年第一位置

10條文化帶路私房路線！北中南東、離島都有　台北國際旅展開賣

ITF台北國際旅展「客家六堆300年」　體驗屏東新玩法

輔大醫2天內組「智慧防疫病房」　3概念結合科技與美觀

危樓列管名單無台南最後鬼樓　李鎮國批消防局老公寓如何列管？

想吃雞腿便當遭阻　納豆驚曝「演藝圈最會拍馬屁同事」竟是他！

路透：馬雲2017高調會晤川普惹惱北京　成為被監管遠因

「台日旅遊泡泡」有譜？陳時中鬆口：雙方積極商議中

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

生活熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

孩書局吵買「彩色滅鼠板」　家長秒懂：國小超流行

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

台灣正在暴風雨前寧靜　醫模擬1狀況完蛋

孩子造句太誠實　媽媽被出賣大驚：毀了

失戀女大生飆高音「被警察攔下」　結局逆轉

World Gym解約　遭嗆「現在是怎樣？」

立冬連3天降溫　28→12°C全台變冰時程

快訊／今增1本土病例「在台北市」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

深V妹開箱GoPro　拍「慢動作影片」胸前狂震

性感網紅攻合歡山一張照被檢舉　開罰原因曝光

更多熱門

相關新聞

攜手台灣戲曲學院展現技藝之美

攜手台灣戲曲學院展現技藝之美

適逢成大90週年校慶，成大敘事力課程與國立台灣戲曲學院民俗技藝學系大二學生合作，「藝遊台灣」4日在成大鳳凰樹劇場演出，以藝想天開為發想，結合肢體與道具，除展現傳統特技技藝，更使用現代劇場編排手法，結合舞蹈、戲劇、音樂等元素，表達現代年輕人對生活觀察和想法，引導學生欣賞精緻藝術文化。

全台首間老人醫院座落成大

全台首間老人醫院座落成大

散文才女攻讀成大中文博士

散文才女攻讀成大中文博士

大觀音亭暨祀典興濟宮頒獎助學金

大觀音亭暨祀典興濟宮頒獎助學金

成大旁近2千坪都更案啟動　周圍中古屋身價已衝3字頭

成大旁近2千坪都更案啟動　周圍中古屋身價已衝3字頭

關鍵字：

大觀音亭興濟宮籤詩文化成大

讀者迴響

熱門新聞

超商突公告「1新規定」　客人讚：結帳變超快

被鄧佳華苦追1年…宜軒低調更新動態！

在7-11「這舉動」GG了　網：不知道

印尼女來台遭囚12年淪性奴

27歲女醫師生日墜樓成忌日　同事：看不出有異狀

快來對獎！「7大加碼券」四週幸運號出爐

「3生肖」今起轉運！中大獎＋桃花旺...名利雙收

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

李易低調念東海！本名難得曝光

鄧佳華「自甩巴掌7次」道歉！5分鐘反省片網全怒了

天堂W開服半天「紫變」玩家出爐

20歲馬尾妹離奇失蹤　曾問爸爸「能來接我嗎」

熊好券中籤號碼出爐！下午2點打開台北通APP　最高爽領3000

遭酒店妹殺害棄屍　肚子裡也裝滿石頭

理科先生沉默3天首發聲！「1個字都沒提妻子」

更多

最夯影音

更多
騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」
鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

鄧佳華示愛無果群組釋自毀宣告　連千毅罵頭殼壞去：再繼續冷凍

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

吉度可愛！合體舞者詮釋天鵝湖　吉娃娃優雅碎步+跳躍默契共舞

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

台男誇口「約吃飯2次就能一起睡」烏克蘭女氣哭：我們沒這麼隨便

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面