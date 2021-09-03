九三軍人節Q版「柴小寶」限量口罩亮相　創造國軍防疫風格

▲九三軍人節Q版「柴小寶」限量口罩亮相。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

疫情期間，出入各種場合，戴口罩加強防疫力，已成國人生活日常。慶祝93軍人節，桃園市政府、桃捷公司今天舉辦2021年「挺國軍‧聯名形象列車」首航典禮。出席的各界人士都戴上慶93可愛圖檔口罩。口罩上方圖檔有3個Q版「柴小寶」分別代表國軍肩負抗戰、抗疫、抗旱重要任務，如同桃捷營運的機捷帶領人民直達美好。

配合「挺國軍‧聯名形象列車」首航典禮活動，負責生產限量、客製化「93軍人節口罩的闊棋生技表示，醫用口罩的布料非常重要，一片小小口罩主要由三層不織布構成，每一層功能都不一樣。最內層貼近我們臉部的是親膚層，要具舒適度、中間層是熔噴布，要有抗菌、防塵具有透吸力，才不會造成我們的呼吸困難，最外層潑水層，除了可以印刷外，還可以防潑水。

而客製化口罩如圖檔需定位，造價會增加需多，在生產時相對也較耗時，此次接獲此款93客製化口罩生產，雖時間很匆促，但因有感國軍在疫期情期間，無論是在防疫工作、水庫清淤、救災現場也能看見他們的身影。為感謝國軍弟兄對台灣做出重要貢獻，特地委由平時深耕基層的立委湯蕙禎轉贈給國軍單位，期在屬於國軍弟兄們自己的節日，創造國軍防疫風格。

▲闊棋生技「挺國軍」生產「柴小寶」限量口罩，請立委湯蕙禎(左)轉贈給國軍單位。（圖／記者楊淑媛攝）

桃捷公司推出的2021年「挺國軍‧聯名形象列車」，4節車廂分別展現化學兵、艦長、飛行員及親善大使柴小寶等主題特色，並於93軍人節正式首航，歡迎民眾踴躍搭乘體驗，一同力挺國軍。

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