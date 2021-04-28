立院女力關心全民國防　視導中科院、漢翔公司

▲女立委湯蕙禎(中)、羅美玲、伍麗華，赴中科院和漢翔視導，關心全民國防。（圖／湯蕙禎辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

深感全民國防是守護臺灣安全的重要支柱，長期關注客家、新住民與原住民議題的女立委湯蕙禎、羅美玲、伍麗華，對於共機近期不斷侵擾我空域，空軍透過巡邏兵力應對與防空飛彈追監，守護臺海安全，聯袂赴中科院航空所與漢翔公司視導，了解當前勇鷹號高教機測評實況，籲國人凝聚全民國防共識，守護臺灣。

桃園不分區立委湯蕙禎28日表示，共機近期不斷侵擾我空域，空軍透過巡邏兵力應對與防空飛彈追監，守護臺海安全，但也凸顯人才培育的重要性。相信隨著勇鷹號高教機完成測評、試飛，在撥交後勢將成為培育優秀飛官的重要機型，其卓越性能，不僅能大幅提升訓練成效，也可擔負作戰任務，讓國人對國軍守護國家安全更具信心。

湯蕙禎進一步指出，在建軍備戰的發展過程中，力行國防自主，是奠基國防產業的重要基礎；而關鍵科技研發，則扮演了不可或缺的角色。透過此次參訪，可以看出漢翔公司及中科院，都在相關領域，投入了極大的心力，為我國航太產業發展，樹立重要里程碑。

湯蕙禎等3位女性立委並在中科院院長張忠誠的陪同下，參訪了風洞、結構試驗場，以及新式高教機模擬器；隨後轉往漢翔公司，在胡開宏董事長陪同下，聽取陣地簡報，同時期許兩個單位持續密切合作，為守護國防安全，做出重要貢獻。

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