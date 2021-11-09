罵莊人祥智商70？「戴口罩都講不清楚」　柯文哲：但我還是在罵他

記者陳家祥／台北報導

台北市議員張茂楠9日質詢問到，最近有一批AZ抵台，但效期只到11月30日，市長柯文哲因此槓上莊人祥，「你是在講人家智商不到70？還是講你自己又在被害妄想別人在罵你是低能？」對此，柯解釋，「現在戴口罩都講不清楚」，但自己還是在罵莊人祥。

▲台北市長柯文哲出席市議會總質詢。（圖／記者林敬旻攝）



柯文哲說，現在戴口罩都講不清楚，我是在說我都希望我笨一點，「奇怪，他是認為我智商不到70？不然怎麼會講那理由？我意思是這樣」；張茂楠追問，是指莊人祥隨便講講你就要信？柯說，張的翻譯是對的。

至於是不是鄙視莊人祥？柯文哲說，是說他不要以為老百姓這麼好騙，怎麼會用那個很爛的理由，他講的理由聽起來就是好像覺得老百姓很容易騙，不然怎麼會講那個理由？柯說，這實在匪夷所思，莊人祥的理由不對，但不曉得發生什麼事情。

最後張茂楠追問，到底是在講自己智商不到70？還是在罵莊人祥？柯文哲說，「其實我還是在罵他啦」，怎麼會認為老百姓這麼好騙，我都希望我笨一點，奇怪，怎麼會認為我智商不到70，「意思就是說，怎麼會認為那個理由大家聽了會相信？一聽就知道不對，下次要找好一點的理由，但建議不要找理由，說明清楚就好」。

柯文哲說，其實也不用說明，只要把契約公開大家就知道怎麼一回事，一定有有地方有出錯，不然不會這樣。