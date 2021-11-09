民眾黨啟動「民主戰車」環台宣講　批藍綠拿核四當提款機

▲民眾黨立委為「1218公投」走上街頭。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨秘書長謝立功表示，如同公投的過程，真理越辯越明，其實民眾黨內部也有做很多溝通，最後定調就是9字箴言「護藻礁、護食安、護台灣」。謝說，護台灣的意涵可以包含很多，公投是一個溝通、討論的過程，需要資訊充分公開，希望在這個月裡，執政黨最有資源、最清楚所有具體數據，希望政府能提出數據讓人民做最正確的選擇。

民眾黨5位立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿9日全員到齊，重申「反萊豬」、「護藻礁」投同意，「重啟核四」、「公投綁大選」投下不同意的立場。

立法院民眾黨團總召邱臣遠批評，民進黨只有黨意、不顧民意，運用側翼治國大內宣，而最大的在野黨國民黨也沒有制衡能力，動輒演戲杯葛，凸顯民眾黨中道力量的重要性。

高虹安則說，為人民把關食安，始終都是民眾黨堅定的立場，現在政府仍選擇標示產地，而非標註是否含萊劑的方式「擦邊球」，為了政治利益而犧牲人民安全健康。此外，教育部對外宣稱「現行法規機制已完善，一律使用在地食材」，但《學校衛生法》第23條寫的是「應優先採用」，明顯是混淆視聽，全台關心孩子健康的家長，都應該站出來對「反萊豬」投下同意票。

針對重啟核四，蔡壁如表示，核四已是40年的老建物，很多民眾都有疑問，國民兩黨輪流執政都有封存又重啟，且去年執照已經到期，因此民眾黨的態度就是不支持重啟、台灣向前看，不要選舉時藍綠就拿來當提款機，尤其執政黨給的資訊不對稱，民眾黨會深入地方溝通，不讓執政黨「黑白講」。

謝立功說，民主戰車就是黑白的，我們希望黑白是非要分明，很簡樸的戰車布置，希望能夠讓民進黨政府能真正覺醒，想想過去主張的民主是什麼？不是一值講民主嗎？回到幾十年前，你講的民主才是真民主，不是現在的假民主。

謝立功表示，台灣民眾黨的民主就是真正人民做主，講求科學、理性、數據，用這些來做判斷標準，也給所有台灣的民眾最正確的選擇，而不是被藍綠綁架、只能選圈或叉。

至於公投立場從「兩好」又變「兩好兩壞」，謝立功強調，立場沒有改變，護藻礁、護食安是重點，可是很多具體說明會在全國各地的宣講完整論述。