　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨啟動「民主戰車」環台宣講　批藍綠拿核四當提款機

▲▼民眾黨立委為「1218公投」走上街頭。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨立委為「1218公投」走上街頭。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨秘書長謝立功表示，如同公投的過程，真理越辯越明，其實民眾黨內部也有做很多溝通，最後定調就是9字箴言「護藻礁、護食安、護台灣」。謝說，護台灣的意涵可以包含很多，公投是一個溝通、討論的過程，需要資訊充分公開，希望在這個月裡，執政黨最有資源、最清楚所有具體數據，希望政府能提出數據讓人民做最正確的選擇。

民眾黨5位立委邱臣遠、高虹安、蔡壁如、賴香伶、張其祿9日全員到齊，重申「反萊豬」、「護藻礁」投同意，「重啟核四」、「公投綁大選」投下不同意的立場。

立法院民眾黨團總召邱臣遠批評，民進黨只有黨意、不顧民意，運用側翼治國大內宣，而最大的在野黨國民黨也沒有制衡能力，動輒演戲杯葛，凸顯民眾黨中道力量的重要性。

高虹安則說，為人民把關食安，始終都是民眾黨堅定的立場，現在政府仍選擇標示產地，而非標註是否含萊劑的方式「擦邊球」，為了政治利益而犧牲人民安全健康。此外，教育部對外宣稱「現行法規機制已完善，一律使用在地食材」，但《學校衛生法》第23條寫的是「應優先採用」，明顯是混淆視聽，全台關心孩子健康的家長，都應該站出來對「反萊豬」投下同意票。

針對重啟核四，蔡壁如表示，核四已是40年的老建物，很多民眾都有疑問，國民兩黨輪流執政都有封存又重啟，且去年執照已經到期，因此民眾黨的態度就是不支持重啟、台灣向前看，不要選舉時藍綠就拿來當提款機，尤其執政黨給的資訊不對稱，民眾黨會深入地方溝通，不讓執政黨「黑白講」。

謝立功說，民主戰車就是黑白的，我們希望黑白是非要分明，很簡樸的戰車布置，希望能夠讓民進黨政府能真正覺醒，想想過去主張的民主是什麼？不是一值講民主嗎？回到幾十年前，你講的民主才是真民主，不是現在的假民主。

謝立功表示，台灣民眾黨的民主就是真正人民做主，講求科學、理性、數據，用這些來做判斷標準，也給所有台灣的民眾最正確的選擇，而不是被藍綠綁架、只能選圈或叉。

至於公投立場從「兩好」又變「兩好兩壞」，謝立功強調，立場沒有改變，護藻礁、護食安是重點，可是很多具體說明會在全國各地的宣講完整論述。

►「泡湯券」特價了！冷天必備超過癮

ET快訊
許維恩「換穿蕾菈泳衣」身材超兇！　1貼身物品遭虧心機重
她常在浴室跌倒獲理賠2300萬！　被查出驚人真相
快訊／「五倍券加碼」抽籤出爐！　3幸運兒爽騎Gogoro
《全明星》小煜受傷！噴血纏繃帶：有多不想讓我錄
律師酸顏家「欠1.8億真本事」　下秒聲明：不同意變消波塊
大家上車只剩他！王仁甫獨自騎4小時　結果反轉太感人
超商限時「5大咖啡」買1送1！　還有第2杯11元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

傳宏都拉斯恐與台斷交　外交部：提醒宏國注意中國一貫技倆

軍方揭台灣3年遭「駭客攻擊14億次」　中共操作認知戰散播假訊息

共軍狂操作「灰色地帶」目標「不戰奪台」　派快艇衝撞台灣海巡

民眾黨啟動「民主戰車」環台宣講　批藍綠拿核四當提款機

蘇貞昌：如果核四公投通過　依法規定就是要重啟

路透指大陸侵台推演6情境　國防部：有擬作戰計畫、掌握共軍動態

「4大公投是民進黨過去的主張」　國民黨：選後拋棄人民

「人家艱苦人」陳明義為業者請命　爆料「木頭上億」秒被侯友宜打臉

國防報告書曝「中共對台作戰6能力」　飛彈涵蓋全島、拖遲外軍干預

林佳龍批顏寬恒輸不起　陳其邁衰中槍尷尬「市民非常有智慧」

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

醉男酒駕自摔！撞飛過馬路情侶　躺地耍賴拒測...妹子扶腰：好痛

「蒜頭驟然離世」爸爸悲痛發文　連救你的機會都沒有粉絲全鼻酸

聰明博美把奴才的背當衝浪板！狂吠勸阻跳水...下秒化身救生員

將由AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華跳起戰鬥舞：我好興奮

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

傳宏都拉斯恐與台斷交　外交部：提醒宏國注意中國一貫技倆

軍方揭台灣3年遭「駭客攻擊14億次」　中共操作認知戰散播假訊息

共軍狂操作「灰色地帶」目標「不戰奪台」　派快艇衝撞台灣海巡

民眾黨啟動「民主戰車」環台宣講　批藍綠拿核四當提款機

蘇貞昌：如果核四公投通過　依法規定就是要重啟

路透指大陸侵台推演6情境　國防部：有擬作戰計畫、掌握共軍動態

「4大公投是民進黨過去的主張」　國民黨：選後拋棄人民

「人家艱苦人」陳明義為業者請命　爆料「木頭上億」秒被侯友宜打臉

國防報告書曝「中共對台作戰6能力」　飛彈涵蓋全島、拖遲外軍干預

林佳龍批顏寬恒輸不起　陳其邁衰中槍尷尬「市民非常有智慧」

三星、SK海力士證實上交資料給美方　但客戶資訊「都不給」

明日啟用！「藝FUN券專區」6大藝文體驗　金工、俄羅斯刺繡都有

選對歌很重要！Momo開嗓獻唱被讚「唱功進步了」　粉絲感動淚崩

好市多「神級沖泡飲」限時折150　民眾比手速搶爆：狂掃24罐

台東媽祖廟爆騷動！2男慘被「壓制趴地」引圍觀　警察說明了

F.I.R.陳建寧喜迎50大壽　被甜喊「寶」眼眶濕了：有點害羞

「歌仔戲國寶」許仙姬久違露臉　同台偶像兒許明杰　

潤娥臉上墨鏡「小臉效果」超驚人！　「瘦子同款」雷朋迷妹必收

陳盈駿單週狂飆28.3分12.3助攻　勇奪CBA第3週最佳球員

超市盒裝蛋「看起來都一樣」怎麼挑？　內行曝3點：不敗秘訣

政治熱門新聞

議員為違法回收場槓侯友宜　說溜嘴：內藏上億木頭

顏清標挨批欠債1.8億　網7字掀論戰

羅明才拋「興建安全的核五」　蘇貞昌反問一句話讓他語塞

新北加倍券開獎了！　15日起超商兌領

顏寬恒未鬆口參選　歷屆得票率很驚險

國防報告書曝「中共對台作戰6能力」　飛彈涵蓋全島、拖遲外軍干預

朱立倫下「公投辯論」戰帖　他：蔡英文敢接受檢驗嗎？

家族史被抹黑、鶯歌小霸王　卓冠廷揭真相

網傳顏寬恒自行宣布參選？林靜儀：不意外

買即期AZ遭藍營圍剿　他秀主決議打臉：國民黨到底要陳時中怎麼做？

專家稱宏都拉斯高機率與我國斷交　外交部：會加強與宏國朝野溝通

軍備局205廠閃燃1死案報告出爐　國防部：肇因為未穿防火圍裙

記得領1500元　北市發敬老、愛心卡儲值金

批藍營公投未戰先露敗象　前藍委：國民黨到底生了什麼病？

更多熱門

相關新聞

張雅琴怒戰柯文哲重驗智商PK！「我不信比你低多少」

張雅琴怒戰柯文哲重驗智商PK！「我不信比你低多少」

政府自購59.4萬劑AZ疫苗，該批效期只到今年11月30日，引起台北市市長柯文哲批評：「他是智商不到70是不是？」一句話引起熱議。主播張雅琴在節目中重砲痛批柯文哲動不動就提智商，其實反映出來的就是一種「歧視」，更放話要柯文哲重驗智商，「我張雅琴陪你驗！我就不相信我驗出來會比你低多少！」

傳柯文哲6年隨扈撈過界！A禮品、高鐵票「雙頭報帳」

傳柯文哲6年隨扈撈過界！A禮品、高鐵票「雙頭報帳」

柯文哲譏「智商70」風波　蘇貞昌：買不到疫苗罵、買到也罵

柯文哲譏「智商70」風波　蘇貞昌：買不到疫苗罵、買到也罵

柯文哲夫婦批AZ即期品　醫：當疫苗是網購想退就退？

柯文哲夫婦批AZ即期品　醫：當疫苗是網購想退就退？

AZ效期24天　柯文哲：規劃「即到即打」

AZ效期24天　柯文哲：規劃「即到即打」

關鍵字：

柯文哲柯P台北市民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

1億人看過她的片　AV女帝近況曝光

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

「3星座」2022年運勢不順！恐遇上人生大危機

胃痛拖半年！竟慘罹癌王「4個月走掉」

這天出生　12月花蓮福容免費住

星巴克11／8起「連5天」買一送一

獨／全台最大！一蘭拉麵2號店11/24台中開幕

女兒從「發票貓膩」找媽媽揪小三　結果竟是她閨蜜

坐博愛座被孕婦嗆！斷腿哥下秒「脫褲了...」

房東要替兒女圓夢！　築間火鍋店面開價1億求售

快訊／跑山獸尋獲遺體！陽光男失聯29天陳屍瀑布下

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

他逛好市多突喊「14」！真相讓老司機跪了

鄧佳華日本AV出道「99%不可能」台導演揪3大問題

粉絲凌晨偶遇李敏鎬「成功要到合照」

更多

最夯影音

更多
「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋

「5人點2鍋」被罵白吃白喝怒公審 店家無奈下跪...民眾力挺揪團吃鍋
重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

無罩婦載小孩得來速插隊遭檢舉　瀟灑集滿「3違規」至少罰3800元

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

《Happiness毒樓》韓孝周猛鬥喪屍！　隔離後見朴炯植...調皮裝咬人

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面