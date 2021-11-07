　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男嬰「右顱12公分淤青」兩度開刀　雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲雲林斗南鎮一名無執業登記保姆，昨日下午將受託顧的楊姓男嬰送往台大雲林分院急診，11月大男嬰因顱內出血，今日上午10點多開第二次刀，目前於加護病房觀察中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮一名無執業登記保母，昨日將受託顧的楊姓男嬰送往台大雲林分院急診，11月大男嬰因顱內出血，今日上午開第二次刀，目前於加護病房觀察中。該起疑似虐嬰案，已由檢警介入調查，根據保母供稱男嬰從1公尺多的地方摔下，警訊後移送雲林地檢署，檢警朝過失傷害、兒童及少年福利與權益保障法偵辦。

男嬰父親受訪指出，他們是透過社群平台找到該名斗南鎮的保母，保母年約23歲，從今年7月份開始將兒子委託這名保母24小時照顧，不包含嬰兒所需消耗品費用一個月3萬元，期間除了每天請保母拍照片外，每隔2、3天就會到保母家探視小孩，數月來雖發現男嬰臉部有出現淤青情況，保母均表示是孩子在玩時不慎碰撞。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲醫師說明，男嬰送到醫院時昏迷指數只有3，右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有淤青，醫師研判非自然外力造成。（圖／男嬰家屬提供）

男嬰父親表示，因為保母本身也帶自己的2歲孩子，所以選擇相信保姆說詞，昨天傍晚6點50分多太太接到保母電話表示男嬰從2公尺高的地方摔下，已經昏迷並有吐的現象，太太立刻要求保母儘速送醫。趕到醫院時，醫師說明，兒子送到醫院時昏迷指數只有3，男嬰右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有淤青，醫師研判非自然外力造成，

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷,醫師向家屬說明傷勢。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲今日上午10點多開第二次刀，目前於加護病房觀察中，主治醫師向家屬初步說明開刀後狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

男嬰父母親認為男嬰僅11個月大，站都站不穩，不可能會自己爬上2公尺高桌子，他們強烈懷疑谷姓保母施虐，檢警已展開調查，雲林地檢署啟動婦幼平台已指派李松諺檢察官指揮斗南分局偵辦，警訊後帶往雲林地檢署複訊，後續偵辦結果會適時對外說明。雲林縣政府社會處強調，上午確認孩子狀況較昨晚好些，經調查若虐童屬實，縣府將會對該名保母提起獨立告訴。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷,男嬰母親。（圖／記者蔡佩旻攝）

男嬰母親質疑保母說詞反覆，更何況小孩僅11月大，連路都不會走，要怎麼垂直往上爬？ （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府表示，該名保母為24小時全日托嬰，昨晚保母在幫嬰兒洗澡時，因為嬰兒嘔吐昏迷所以送醫院急診，醫院緊急開刀，目前無生命危險，該名保姆在雲林縣並沒有執業登記，屬於無照執業保母，將依法開罰6,000以上30,000以下罰鍰，現階段會先協助醫治男嬰，及協助家屬後續司法權益維護。

▲▼ 雲林11月大男嬰遭保母摔傷 。（圖／民眾提供）

▲雲林11月大男嬰遭斗南鎮一名無照保母照顧不慎，從2公尺高摔落，右大腦積血腫脹到擠壓左腦。（圖／民眾提供）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►快訊／雲林「11月大男嬰」遭保母摔傷！顱內出血命危搶救中

►遭保母摔傷！雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

►11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

►獨／2歲童淪白骨破案關鍵曝！父母稱走失　這句話讓他淚崩：死了

ET快訊
買到59萬劑「即期疫苗」遭狂批　指揮中心說明原因
27刀殘殺前妻「潑酸塞行李箱」　狠夫判賠500萬
王柏融留火腿　續約價碼曝光！
28歲妹「月收30k」想梭哈買房！　過來人表態
網紅高加索「蒜頭」突倒下　媽曝噩耗：阿蒜沒了
被問「能傳訊給黃曉明嗎」　Angelababy回答曝婚姻現狀
明起「暴降10度」轉濕冷！　降雨熱區曝光
快訊／今本土+0！　增4例境外移入
女師「打4歲女童耳光」下跪道歉！　真相大逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害+妨害自由

母控幼教師對聽障生打3下耳光　真相逆轉！女師不起訴恢復教職

騙女店員「廁所有蛇」　男亮槍搜刮現金+彩券下場出爐

男嬰「右顱12公分淤青」兩度開刀　雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

通緝犯K歌遇臨檢抓狂飆罵　親友團助警「圍捕」喊：冷靜！

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

為爭撫養權！狠夫27刀砍死前妻塞行李箱棄屍　岳母求償500萬判准

行車糾紛小黃運將怒揮雞毛撢子　騎士怒告傷害+妨害自由

母控幼教師對聽障生打3下耳光　真相逆轉！女師不起訴恢復教職

騙女店員「廁所有蛇」　男亮槍搜刮現金+彩券下場出爐

男嬰「右顱12公分淤青」兩度開刀　雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

通緝犯K歌遇臨檢抓狂飆罵　親友團助警「圍捕」喊：冷靜！

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

陳盈駿狂飆5記三分單場34分創新高　率領廣州逆轉勝

自購59萬劑「即期AZ」狂遭批！莊人祥解釋原因：會優先施打

批公投成藍綠鬥爭　柯自嘲像憤怒鳥：不跟藍綠一樣ＯＯＸＸ

他睡夢中遭亂刀猛刺！殺手竟是失蹤24年親哥哥　狂問：認不出我嗎

勇兔為《黑澀會》高中沒念完　後悔嘆：當時不知未來機會在哪

全台獨賣煉乳、巧克力「3色地瓜球」！濃郁甜味秒化嘴裡螞蟻人必收

要指揮中心即期疫苗自己打　陳佩琪：別到時候全丟來北市！

傳微軟11／10推平價Surface筆電！可望1.1萬元內入手

國1西螺服務區男廁管「漏尿」騷味四溢　民眾踩尿上車臭炸

揪姐妹徹夜狂歡！信義高CP值跨年飯店　必訪東區唯一空中酒吧

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

社會熱門新聞

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　警追「關鍵訪客」身分

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

刺警學霸觀落陰性格大變　學長曝：被女鬼纏住

即／高雄摩鐵雙屍案　「2組神秘訪客」曝

快訊／雲林「11月大男嬰」遭保母摔傷！命危搶救中

正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

台北男遭女友猛砍！警跟著血腳印找人

嘉義東石民宅大火2死　老夫妻倒臥客廳亡

溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

更多熱門

相關新聞

男嬰從2米高摔落？媽媽嗆保母：怎麼爬上去

男嬰從2米高摔落？媽媽嗆保母：怎麼爬上去

又傳疑似虐嬰事件！雲林7日傳出11月大的男嬰疑遭保母重摔，顱內出血命危，男嬰的母親向記者表示，保母的說法前後不一，一下說男嬰從2公尺摔落，一下說從1.5公尺摔落，一下又說從客廳茶几摔落，小朋友連走路都不會，要怎麼垂直往上爬？「又不是什麼兩棲類！」。而根據最新消息指出，雲林縣府經查後，發現該名疑似虐嬰的保母並無在縣府登記的合格名冊之中。

鳳梨友愛女疑遭虐死！高市府提獨立告訴

鳳梨友愛女疑遭虐死！高市府提獨立告訴

女嬰阿嬤再PO疑點批保母...為何換衣服+清洗

女嬰阿嬤再PO疑點批保母...為何換衣服+清洗

男大生自摔機車瞬間燃燒　出事地點太巧了

男大生自摔機車瞬間燃燒　出事地點太巧了

雲林警匪槍戰釀2傷　犯罪集團16人送辦

雲林警匪槍戰釀2傷　犯罪集團16人送辦

關鍵字：

保姆虐嬰男嬰自摔受虐雲林斗南鎮雲林地檢署斗南偵查隊

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

今天立冬！2生肖財運事業運超旺

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面