男嬰「右顱12公分淤青」兩度開刀　雲林23歲無照保母疑虐嬰送辦

▲雲林斗南鎮一名無執業登記保姆，昨日下午將受託顧的楊姓男嬰送往台大雲林分院急診，11月大男嬰因顱內出血，今日上午10點多開第二次刀，目前於加護病房觀察中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南鎮一名無執業登記保母，昨日將受託顧的楊姓男嬰送往台大雲林分院急診，11月大男嬰因顱內出血，今日上午開第二次刀，目前於加護病房觀察中。該起疑似虐嬰案，已由檢警介入調查，根據保母供稱男嬰從1公尺多的地方摔下，警訊後移送雲林地檢署，檢警朝過失傷害、兒童及少年福利與權益保障法偵辦。

男嬰父親受訪指出，他們是透過社群平台找到該名斗南鎮的保母，保母年約23歲，從今年7月份開始將兒子委託這名保母24小時照顧，不包含嬰兒所需消耗品費用一個月3萬元，期間除了每天請保母拍照片外，每隔2、3天就會到保母家探視小孩，數月來雖發現男嬰臉部有出現淤青情況，保母均表示是孩子在玩時不慎碰撞。

▲醫師說明，男嬰送到醫院時昏迷指數只有3，右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有淤青，醫師研判非自然外力造成。（圖／男嬰家屬提供）

男嬰父親表示，因為保母本身也帶自己的2歲孩子，所以選擇相信保姆說詞，昨天傍晚6點50分多太太接到保母電話表示男嬰從2公尺高的地方摔下，已經昏迷並有吐的現象，太太立刻要求保母儘速送醫。趕到醫院時，醫師說明，兒子送到醫院時昏迷指數只有3，男嬰右顱有12公分淤青，且眼睛虹膜也有淤青，醫師研判非自然外力造成，

▲今日上午10點多開第二次刀，目前於加護病房觀察中，主治醫師向家屬初步說明開刀後狀況。（圖／記者蔡佩旻攝）

男嬰父母親認為男嬰僅11個月大，站都站不穩，不可能會自己爬上2公尺高桌子，他們強烈懷疑谷姓保母施虐，檢警已展開調查，雲林地檢署啟動婦幼平台已指派李松諺檢察官指揮斗南分局偵辦，警訊後帶往雲林地檢署複訊，後續偵辦結果會適時對外說明。雲林縣政府社會處強調，上午確認孩子狀況較昨晚好些，經調查若虐童屬實，縣府將會對該名保母提起獨立告訴。

▲男嬰母親質疑保母說詞反覆，更何況小孩僅11月大，連路都不會走，要怎麼垂直往上爬？ （圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣政府表示，該名保母為24小時全日托嬰，昨晚保母在幫嬰兒洗澡時，因為嬰兒嘔吐昏迷所以送醫院急診，醫院緊急開刀，目前無生命危險，該名保姆在雲林縣並沒有執業登記，屬於無照執業保母，將依法開罰6,000以上30,000以下罰鍰，現階段會先協助醫治男嬰，及協助家屬後續司法權益維護。

▲雲林11月大男嬰遭斗南鎮一名無照保母照顧不慎，從2公尺高摔落，右大腦積血腫脹到擠壓左腦。（圖／民眾提供）

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