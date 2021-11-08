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雲林縣防疫旅館過年期間訂房達98%　本週增簽68間

▲雲林縣衛生局指出，目前雲林縣防疫旅館168間，過年期間訂房已達98%，將在本週增簽68間，預計增至236間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣衛生局指出，目前雲林縣防疫旅館168間，過年期間訂房已達98%，將在本週增簽68間，預計增至236間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣防疫旅館為因應農曆春節前返鄉之檢疫需求，自12月15日起至111年1月16日止優先收住雲林縣戶籍地之縣民及雲林縣民之外籍配偶，另家人設籍雲林縣的外縣市旅客及公司工廠員工，以候補方式排序房間，待12月15日後確認尚有空房才聯繫可以入住。 

疫情稍緩，預估明年農曆過年返鄉人潮增多，依目前中央疫情指揮中心「10加4」檢疫方案或是14天防疫規範，最慢要在1月12至16日就要入住防疫旅館，才能趕上與家人團圓吃年夜飯，針對防疫旅館恐能量不足，對此，雲林縣衛生局指出，目前雲林縣防疫旅館168間，過年期間訂房已達98%，將在本週增簽68間，預計增至236間。

雲林縣衛生局表示，雲林縣防疫旅館訂房方式採預約登記，請縣民確認機票時間後，撥打縣府服務專線1999或（05）5345811諮詢並辦理登記，登記完畢將給予旅館業者訂房專線。 年節期間返鄉人潮多，縣府務必確保本縣縣民返鄉一定有防疫旅館可以入住，且年節期間訂房進線量大，如有專線忙碌情形，敬請鄉親多多耐心等候或稍後再次撥打。


►聽Podcast #我在案發現場


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